دبي تحتضن الحفل السنوي لبطولة العالم لـ«الإكس كات»



احتضنت دبي مراسم الحفل السنوي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، حيث جرى تكريم الفرق الفائزة والمشاركة هذا الموسم، وشركاء النجاح من أندية ومؤسسات وشخصيات مؤثرة، وذلك في أمسية دافئة في فندق ويستن إن، غلفها روح الاحتفال بفوز فريق فيكتوري بلقب بطولة العالم لموسم 2025.



حضر الحفل وشارك في مراسم التكريم سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجون ماري فان لاركن، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM»، وكيارا جيبيرتيني، مدير تطوير المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية في بينينفارينا دبي.



وألقى محمد حارب، كلمة قال فيها: «أصالة عن نفسي ونيابة عن أحمد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، نرحب بكم في هذا الحدث العالمي المميز. نستذكر في هذه المناسبة بكل فخر أن أول حدث للزوارق السريعة في إمارة دبي أقيم عام 1987، برعاية كريمة من شركة طيران الإمارات، ليشكل ذلك الانطلاقة الأولى لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الرياضات البحرية، واليوم نصل إلى ختام بطولة العالم للزوارق السريعة – إكس كات، بعد مسيرة حافلة بالإثارة والتحدي والمنافسة الشريفة، جسّدت أرقى معاني الاحتراف والروح الرياضية على المستوى العالمي، وفي هذا الختام، نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة البحرية، والذي أسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية».



وأضاف: «نبارك بكل فخر لفريق الفيكتوري هذا الإنجاز المستحق، حيث أظهر الفريق عزيمة قوية، وأداء احترافياً عالي المستوى، وروحاً تنافسية مميزة طوال البطولة، ليكون هذا الفوز ثمرة للجهد والعمل الجماعي والإصرار.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الفرق المشاركة على أدائها المتميز وروحها الرياضية العالية، والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاح البطولة وإضفاء أجواء من الإثارة والتشويق في جميع السباقات. ولا يفوتنا أن نعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا إلى شركائنا الاستراتيجيين، والجهات المنظمة، وكافة الكوادر الفنية والإدارية، الذين أسهموا بجهودهم الكبيرة وتعاونهم المثمر في تنظيم هذا الحدث العالمي وإخراجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دبي».



من جانبه عبر جون ماري فان لاركن، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM»، عن خالص تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الجهود الكبيرة والمتواصلة منذ سنوات طويلة أسهمت في جمع أسرة الرياضات البحرية الدولية تحت مظلة واحدة، وهو ما ينعكس على الروح التنافسية الجميلة التي نشهدها في كل عام في بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات على وجه الخصوص، من خلال تعاون كافة الفرق معاً، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أقوى العروض، ويسعدنا عودة فريق فيكتوري إلى منصة التتويج مجدداً كبطل لهذا الموسم، وهو الفريق الذي لطالما شكل ركناً أساسياً في معادلة المنافسة على الألقاب العالمية.



وتم خلال الحفل تكريم جهات أبرزها: مجلس دبي الرياضي، والاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام – قنوات دبي الرياضية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بلدية دبي، مجلس الرياضيين في شرطة دبي، نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، النادي البحري الكويتي، اتحاد السعودية للرياضات البحرية والغوص، في أي بي دوكتورز، أنوك، وبي إتش آي للإعلانات.



كما تم تكريم الفرق والأندية المشاركة في بطولة العالم «إكس كات» هذا الموسم، وهي: سويكات راسينج، فاز مارين، فيكتوري تيم، فريق بريطانيا، الشارقة، ماتي يو إس أيه، الكويت، النرويج، والفجيرة. وشمل التكريم فرق العمل التنظيمية لبطولة العالم أيضاً.

واختتم الحفل بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى هذا الموسم، حيث حقق فريق فيكتوري اللقب وحل بالمركز الأول، وفريق الشارقة بالمركز الثاني، وفريق الفجيرة بالمركز الثالث.