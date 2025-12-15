منتخب الإمارات بطل العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق



توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بخورفكان، أمس، منتخب الإمارات بلقب كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق «سباق التتابع للمنتخبات» في إنجاز عالمي كبير بعد الفوز على الصين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وحقق البرازيل لقب ثلاثي الرجال والصين لقب ثلاثي السيدات، وتم خلال الحفل إهداء درع البطولة للشيخ سعيد بن صقر القاسمي ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة ونورا بيري رئيس لجنة التطوير والرياضة للجميع بالاتحاد الدولي، كما تم تكريم الجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في نجاح الحدث.



كانت المباراة النهائية لمسابقة التتابع للمنتخبات على شاطئ خورفكان مسك ختام البطولة، إذ شهدها جمهور غفير شجع بحرارة منتخب الإمارات الذي تغلب على الصين

60/ 54، فيما حصل منتخبا مصر والبرازيل على الميدالية البرونزية، وبالنسبة لمسابقة ثلاثي الرجال حصل هونغ كونغ على المركز الثاني والميدالية الفضية وتبعه منتخبا الإمارات ومصر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، أما بالنسبة لثلاثي السيدات فقد حصلت بلغاريا على المركز الثاني والميدالية الفضية ثم هونغ كونغ وأندونيسيا في المركز الثالث بالميدالية البرونزية، وأسدل الستار بحفل جميل للبطولة التي أقيمت على شاطئ خورفكان بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة من مختلف قارات العالم.



من جهته، أشاد عبدالملك جاني بنجاح البطولة وأثنى على الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وأشاد بالحضور الجماهيري وشكر أعضاء اللجنة المنظمة على جهودهم، كما شكر الجهات الراعية والداعمة والمتطوعين وممثلي وسائل الإعلام، وكان أعضاء اللجنة المنظمة قد احتفوا بعبدالملك جاني لجهوده الكبيرة كما تم توزيع الهدايا التذكارية لجميع الدول المشاركة.

كما شارك محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني ونورة الجسمي وممثلو الاتحاد الدولي ونورة الدرمكي رئيس قسم العمليات في شروق - شاطئ خورفكان وبخيت سعيد القرص مدير البطولة في تتويج الفائزين.



حضر حفل الختام المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وشيان يي نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات،

تم خلال الحفل تكريم رئيس اللجنة المنظمة ونورة الجسمي نائب رئيس اللجنة، وسالم المزروعي المنسق العام، وبخيت سعيد القرص مدير البطولة والدكتور يوسف سالم الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، ويوسف حسن الحوسني رئيس لجنة الخدمات المساندة، والشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وجعفر سيد إبراهيم رئيس اللجنة الفنية، ومحمد صلاح منير مقرر اللجنة.

قائمة الرعاة والمساهمين الذين شملهم التكريم ضمت: الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة «شروق»، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون «قناة الشارقة الرياضية»، مطار الشارقة، بلدية خورفكان، شركة بيئة، نادي خورفكان الثقافي الرياضي، فنادق الشارقة الوطنية (فندق ومنتجع أوشيانيك)، معهد الشارقة للتراث وشركة «بيج شو».