الأسترالي كاين موددنا والكورية يون سيو يانغ بطلا كأس الإمارات للغولف



تُوِّج الأسترالي كاين موددنا بطلاً لبطولة كأس الإمارات للغولف في نسختها الثانية، فئة الرجال بمجموع 14 ضربة تحت المعدل وتوجت الكورية الجنوبية يون سيو يانغ بطلة للسيدات بمجموع 7 ضربات تحت المعدل وعلى صعيد الفرق توجت أستراليا بطلة للفرق بمجموع 25 ضربة تحت المعدل والفريق الكوري وصيفاً بـ22 ضربة تحت المعدل والتي أُسدل الستار على منافساتها اليوم الأحد، بعد أداء مميز ومنافسة قوية شهدها ملعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف على مدار أربعة أيام متتالية.



جاءت البطولة بمشاركة 111 لاعباً من نخبة لاعبي الغولف، الذين يمثلون القاعدة الأساسية ومستقبل اللعبة في دولة الإمارات، في حدث يعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الغولف محلياً، والاهتمام المتزايد بصقل المواهب الشابة وتهيئتها للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية.



شهد حفل التتويج كل من اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وتوم فليبس الرئيس التنفيذي لبطولة دي بي ورلد ومن اتحاد الغولف كل من مصطفى الهاشمي وخالد الشامسي وسعيد المالك واليازية الكويتي وسالم بن دسمال وأكرم سكيك، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والرعاة، الذين أشادوا بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكدين أن كأس الإمارات للغولف باتت محطة سنوية مهمة لاكتشاف المواهب وتعزيز قاعدة الممارسين للعبة، كما تم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للبنين والفتيات والفريق الأسترالي البطل والكوري الوصيف.

وتميزت منافسات البطولة بأداء فني عالٍ وتقارب كبير في النتائج بين اللاعبين، ما عكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والاتحاد في إعداد اللاعبين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك والمنافسة في أجواء احترافية تسهم في رفع مستوياتهم الفنية والذهنية.



على هامش البطولة الكبرى، أقيمت بطولة صقور المستقبل، التي شهدت مشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين للعبة، وترسيخ ثقافة الغولف بين الفئات العمرية الصغيرة.



من جهته، هنّأ عارف العواني، الفائزين في البطولة، مشيداً بالمستوى الفني الرفيع والتنظيم المتميز الذي واكب منافسات النسخة الحالية الثانية مؤكداً أن ما تحقق من نجاح يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الغولف في دولة الإمارات، وأضاف: البطولة باتت محطة مهمة على رزنامة الغولف، تستقطب نجوم اللعبة من البنين والبنات على المستويات العربية والقارية والدولية، بما يعزز التنافسية ويرتقي بالخبرات الفنية للاعبين، ويسهم في بناء قاعدة قوية للمستقبل، وأكد العواني أن الإمارات أصبحت وجهة لنجوم الغولف وجماهيرها الغفيرة، بفضل ما تمتلكه من ملاعب حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، مشيداً بحسن التنظيم والتخطيط والشراكات الفاعلة التي أسهمت في إخراج البطولة بصورة مشرّفة.



بدوره، وجه عبدالله الهاشمي، الشكر للفائزين الذين جسّدوا روح التنافس الشريف، وأثبتوا أن رياضة الغولف في دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة.

كما عبّر عن بالغ التقدير لأولياء الأمور الذين حرصوا على الحضور ومساندة أبنائهم، مؤكداً أن دعمهم يشكّل أساساً في بناء جيل رياضي واعد. ويتوجه بالشكر إلى إدارة نادي العين على استضافة البطولة، وإلى الرعاة الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث، وإلى جميع المشاركين والمنظمين الذين عملوا بروح الفريق الواحد لإخراج البطولة بالصورة المشرفة.



وأكد الهاشمي أن اتحاد الإمارات للغولف يحرص سنوياً على تنظيم هذه البطولة لتكون منصة لاكتشاف المواهب وتعزيز قيم الرياضة، مشدداً على أن نجاحها هو ثمرة تعاون الجميع، وأن الاتحاد سيواصل جهوده لتطوير رياضة الغولف بما يليق بمكانة الإمارات في المشهد الرياضي الإقليمي والدولي.