23 ميدالية ملونة حصاد منتحبنا في ختام «آسيوية الشباب» بدبي



اختتم منتخبنا لأصحاب الهمم مشاركته في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025» بـ23 ميدالية ملونة «6 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات» والتي أسدل الستار عليها مساء أمس السبت بدبي فيستيفال سيتي في أجواء رائعة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي ومشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وشهدت نسخة دبي تحطم 25 رقماً قياسياً، 9 أرقام عالمية و16 رقماً آسيوياً، لتصبح واحدة من الدورات الاستثنائية بقصصها الملهمة والتي أفرزت جيلاً من الشباب نجح في تحقيق حلمه القاري. اشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها طابور العرض وفيديو جسد مساهمة شركة «شيري الدولية» في الحدث والتي قدمت 10 روبوتات تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وتسلم بوروس سامهينغ الوزير الملحق برئيس وزراء مملكة كمبوديا علم استضافة الدورة المقبلة من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة «دبي 2025» وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية. ووجه بالرقاد الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للحركة الرياضية بشكل عام وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، حيث كان لمتابعة سموه الأثر الكبير في نجاح الحدث وتوفير كل عوامل التميز لشباب آسيا من أجل إثبات قدراتهم.

وأشار إلى أن نسخة دبي لم تكن مجرد بطولة بل رحلة مليئة بالروح والطاقة الإيجابية والتي كان المردود الكبير في تحقيق الأحلام. كما وجه بالرقاد رسالة تقدير واعتزاز لكل من أسهم في الحدث واصفاً المتطوعين بأنهم الجنود المجهولون والذين كانوا في الموعد.



من ناحيته، وصف ماجد العصيمي نسخة الإمارات بأنها واحدة من أفضل الألعاب، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على متابعته لكل تفاصيل الحدث ما أسهم في الوصول بنسخة دبي إلى هذا التميز وإلى مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة برئاسة بالرقاد وكل من لعب دوراً في إظهار ألعاب الشباب بصورة رائعة.

وهنأ العصيمي أوزبكستان على الصدارة وإيران واليابان على أدائهما الرائع وبنجلاديش لحصولها على ميداليتين ذهبيتين لأول مرة، وصغار اللاعبين من طاجيكستان، مؤكداً أن المستقبل أمامهم كبير.