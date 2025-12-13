دبي تحتضن نزالات رفيعة المستوى للملاكمين المحترفين

حفيد محمد علي يحصد الانتصار في وزن المتوسط







انتزع الروسي مراد غاسييف، اللقب العالمي للوزن الثقيل رابطة الملاكمة العالمية WBA، بعد تغلبه على البلغاري كوبرتا بوليف، في النزال الرئيس ضمن «ليلة الأبطال»، الحدث العالمي «IBA Pro 13»، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة، وذلك ضمن الفعاليات المرافقة لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي تتواصل فعالياتها على استاد سوق دبي الحرة للتنس بدبي، بتنظيم الاتحاد الدولي للملاكمة، وبجوائز مالية غير مسبوقة، تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.



وفي الجولة السادسة من النزال الرئيس وجّه الروسي مراد غاسييف لكمة يسارية متقنة التوقيت، أسقطت الملاكم البلغاري المخضرم كوبرات بوليف أرضاً، محققاً فوزاً ساحقاً بضربة قاضية واحدة.



دخل بوليف، البالغ من العمر 44 عاماً، والذي تضمنت مسيرته الطويلة والمُشرّفة تحديات على ألقاب عالمية ضد نخبة من ملاكمي الوزن الثقيل، مثل فلاديمير كليتشكو، وأنتوني جوشوا، وديريك تشيسورا، النزال وهو يدرك تماماً صعوبة الموقف وتحدياته.



وفي بقية النزالات، عاد الأمريكي نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي، إلى طريق الانتصارات، بعد خمسة أسابيع فقط، محققاً فوزاً بالإجماع على الأوغني جيريميا سيروادا، المقيم في دبي، في وزن المتوسط.



والش، الذي حسّن سجله إلى 12 فوزاً وهزيمتين وتعادل واحد، قدّم أداءً ناضجاً وحازماً طوال الجولات الست، وبينما كانت والدته راشيدا ووالده بوب والش يتابعان النزال من مقصورة كبار الشخصيات، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرياضية العالمية، من بينهم ماني باكياو، وتيرينس كروفورد، وديونتاي وايلدر، وأمير خان، وأساطير فنون القتال المختلطة، رامبيج جاكسون وهنري سيجودو، حمل والش التاريخ والتوقعات بهدوء وثقة، مواصلاً شق طريقه الخاص، محافظاً على إرث محمد علي المُطرز على سرواله الأخضر والذهبي.



وفي أبرز النزالات الأخرى، تفوق الفنزويلي يوئيل فينول على الأوزبكي شاخوبيدين زويروف، في نزال إعادة على لقب وزن الديك، والهندي فايزان أنور على الروسي خوسين بايسانجوروف في الوزن الخفيف، والروسي خاريتون أغربا على الأرجنتيني روبن نيستور مونوز في وزن الخفيف السوبر، والروسي فاديم موساييف على الجنوب أفريقي تولاني مبينجي في وزن الوسط، والأوزبكي داود ألوف على الأمريكي ديف بينالوسا في وزن فوق المتوسط، إلى جانب نزالات أخرى، ألهبت حماس الجماهير في المدرجات.