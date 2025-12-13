«فيكتوري تيم» يتصدر «أسرع المنطلقين» في بطولة العالم «إكس كات»



تصدر فريق فيكتوري، قائمة الفرق على صعيد سباقات تحديد مراكز الانطلاق «سباق كسر الكيلو» هذا الموسم، في إنجاز جديد يضاف للفريق الذي حسم لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» لموسم 2025.



وجاء ذلك بعد حصول الثنائي سالم العديدي، وعيسى آل علي، على المركز الأول في سباق تحديد مراكز الانطلاق «سباق كسر الكيلو» للسباق الرئيسي الثاني الذي يختتم منافسات البطولة الأحد، ليرفع الفريق إجمالي رصيده هذا الموسم في هذه الفئة من السباقات إلى 162 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على فريق الشارقة برصيد 161 نقطة، وفريق الفجيرة بالمركز الثالث برصيد 156.

وشهد سباق تحديد المنطلقين «سباق كسر الكيلو» الذي أقيم اليوم السبت، تألق الثنائي العديد وآل علي، على متن زورق فيكتوري 7، بتحقيقهما أسرع زمن لفة، وبلغ 27,435 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني فريق الفجيرة بزمن 27,607 دقيقة، وبالمركز الثالث فريق الشارقة بزمن 28,195 دقيقة.



وسيكون فريق الفيكتوري أول المنطلقين في السباق الرئيسي الأحد على شاطئ النسناس بجميرا بدبي، ويخوض المنافسات دون أي ضغوط بعدما حسم اللقب العالمي الجمعة، عقب توسيعه إجمالي فارق نقاط الموسم عن أقرب مطارديه فريق بريطانيا إلى 39 نقطة.



وأثنى محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على أداء فريق فيكتوري في هذا الموسم ونجاحه باستعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2017، ليكتب فرحة التتويج للمرة السابعة في تاريخه، كما جاء النجاح مضاعفاً باعتلاء صدارة الموسم على صعيد إجمالي نقاط سباقات تحديد مراكز المنطلقين، ما يترجم التفوق الفني الواضح للفريق الذي وضعه في صدارة ترتيب الموسم.



وتقدم حارب بشكر أعضاء الفريق كافة على الحفاظ على التركيز رغم حسم اللقب العالمي، ومواصلة تقديم الأداء الاحترافي بكل قوة وعزيمة في منافسات سباق تحديد المنطلقين، حيث يستهدف الفريق إنهاء جائزة دبي الكبرى وهو على قمة منصة التتويج مجدداً.



وشهد الموسم الحالي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات، إقامة بطولتين أيضاً في الفجيرة والكويت، إلى جانب بطولة دبي التي تسدل الستار على صراع قوي بين الفرق التي شاركت من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن دول: النرويج، بريطانيا، السويد، الكويت وإيطاليا.