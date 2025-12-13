رئيس الاتحاد الدولي للخماسي يشيد بتطور اللعبة في الإمارات



عقدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، اجتماعاً مع روب ستيول، رئيس الاتحاد الدولي، على هامش بطولة العالم في جنوب أفريقيا، التي يشارك فيها 1800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، ويوجد منتخبنا في هذا الحدث بـ 6 لاعبين تحت 9 و13 عاماً، لأول مرة في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام على شاطئ سانتوس بمنافسات البياثل (جري وسباحة)، والترياثل (جري ورماية وسباحة)، والليزر رن (جري ورماية).



وعبر روب ستيول، خلال الاجتماع، عن سعادته بالتطور والطفرة الكبيرة للخماسي الحديث الإماراتي، رغم نشأته الحديثة، وأن وجوده بين نجوم العالم في جنوب أفريقيا نقلة نوعية مهمة للغاية في مسيرة هذه الرياضة المركبة، وتمنى مزيداً من المشاركات المستقبلية لبناء جيل قوي.



وتحدثت هدى المطروشي عن مخططات المستقبل لهذه الرياضة قائلة: «نجد اهتماماً كبيراً من المسؤولين عن الرياضة بهذه اللعبة، وهناك إقبال جيد لعشاق الخماسي الحديث، وهو ما يبعث التفاؤل بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التطور الإقليمي والدولي بالنسبة للعبة بين الرياضيين الإماراتيين، خصوصاً أننا نمتلك قاعدة يمكن البناء عليها لمستقبل جيد».



وأضافت: «التعاون الجيد مع الاتحاد الدولي للعبة سوف يثمر الكثير من الإنجازات المستقبلية في عناصر اللعبة كافة، سواء من جانب الحكام أو المدربين، أو كل منظومة هذه الرياضة التي تحتاج إلى جهد كبير من أطرافها كافة، ورغبتنا كذلك في استضافة الأحداث العالمية التي من شأنها إحداث التطور في الخماسي على مستوى اللاعبين».



وأضافت: «شاركنا في بطولة العالم لأول مرة بـ 6 لاعبين هم: حمدان حمد القايدي، محمد خالد القايدي، سعيد عمر الكتبي، تحت 9 أعوام، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي، تحت 13 عاماً، ومعهم المدرب محمد قاسم خليل، بهدف اكتساب خبرات لمستقبل هذا الجيل والاحتكاك بالخبرات الكبيرة التي شاهدناها في جنوب أفريقيا».



واختتمت الدكتورة هدى المطروشي قائلة: «نحن متحمسون لمستقبل رياضة الخماسي الحديث في الإمارات ونتطلع إلى المزيد من التعاون والنجاحات في المستقبل، بالتعاون المثمر مع الاتحاد الدولي وكل عناصر اللعبة على مستوى العالم، ولدينا شراكات عديدة مع دول مختلفة سوف نسعى للاستفادة منها مستقبلاً».