تحدي دبي للياقة 2025.. رقم قياسي جديد في أعداد المشاركين



اختتم تحدي دبي للياقة 2025، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إحدى أكثر دوراته شمولاً حتى الآن، بتسجيل رقم قياسي تجاوز 3 ملايين مشارك، في تأكيد جديد أن دبي ماضية بثبات نحو تحقيق رؤيتها لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية على مستوى العالم.



وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت الدورة التاسعة لتحدي دبي للياقة تجسيد شعار «ابحث عن تحديك» طوال شهر نوفمبر، حيث مكنت هذه المبادرة سكان وزوار دبي من معرفة طرقهم المثالية لتحقيق أهداف 30×30 والتي تتمثل في ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً متتالياً، حيث لاقى الشعار صدى واسعاً في مختلف أنحاء المدينة، ليحول دبي إلى ساحة رياضية مفتوحة في الهواء الطلق، يجد فيها الجميع بمختلف أعمارهم وقدراتهم ومستويات لياقتهم، النشاط الذي يلائمهم ويحفزهم.



أرقام قياسية



وجاءت الأرقام لتؤكد هذه المكانة، حيث استقطب تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية «دي بي ورلد»، رقماً قياسياً بلغ 40,327 مشاركاً، فيما حقق تحدي دبي للجري برعاية «ماي دبي» إنجازاً غير مسبوق بأكثر من 307,000 مشارك، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 307% مقارنة بأولى دوراته في العام 2019، ليرسخ مكانته أكبر سباق جري مجتمعي مجاني في العالم. أما تحدي دبي للتجديف، برعاية «هيئة الطرق والمواصلات بدبي»، فعاد هذا العام ببرنامج موسع على مدى يومين استجابة للإقبال المتزايد، فيما شهدت فعالية دبي يوغا الافتتاحية ختاماً مثالياً للشهر بجلسة يوغا جماعية عند الغروب.



رؤية عالمية رائدة



وفي هذه المناسبة قال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «تعكس الأرقام القياسية التي شهدناها خلال تحدي دبي للياقة 2025 القوة الاستثنائية لشعار «ابحث عن تحديك». وفي عام المجتمع في دولة الإمارات، جسدت الدورة التاسعة ما نسعى إليه، مدينة تجمع بين اللياقة والترابط المجتمعي، وتتيح للجميع اكتشاف النشاط الذي يلهمهم. من أبطال العالم مثل روري ماكلروي وروبرتو كارلوس إلى العائلات التي أكملت أول مسار لمسافة 5 كيلومترات، وجد أكثر من 3 ملايين مشارك تحديهم هذا الشهر، وتؤكد هذه المشاركة الواسعة التقدم المستمر نحو رؤية دبي لتكون واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية».



من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لقد كان شهراً استثنائياً بكل المقاييس، فقد أثبت تحدي دبي للياقة 2025 أنه عند دعوة الجمهور للبحث عن تحديهم، وتوفير بنية تحتية متطورة، واستضافة أسماء رياضية عالمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، فإنهم يقبلون ويشاركون بشغف كبير. وتثبت الأرقام القياسية التي سجلتها الفعاليات الرئيسية مع مشاركة 40,327 دراجاً، وأكثر من 307,000 عداء، وإجمالي عدد المشاركين الذي بلغ أكثر من 3 ملايين، التفاعل الكبير مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. لافتاً إلى أنه في الوقت الذي نتطلع فيه للدورة العاشرة في عام 2026، فإننا سنواصل التزامنا بمساعدة السكان والزوار في العثور على تحديهم واعتماد عادات صحية مستدامة».



أربع فعاليات رئيسية



انطلق تحدي دبي للدراجات الهوائية في الثاني من نوفمبر برعاية «دي بي ورلد» ليحول شارع الشيخ زايد إلى أشهر مسار للدراجات الهوائية في العالم، بمشاركة 40,327 دراجاً، وتوزعت التجربة بين مسار عائلي بطول 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي بإطلالات على دبي أوبرا وبرج خليفة، ومسار 12 كيلومتراً مر عبر متحف المستقبل، وقناة دبي المائية.

واستهل الصباح بجولات السرعة للدراجين المحترفين بمتوسط سرعة لا يقل عن 30 كلم/ساعة، فيما أضفت الفقرات الترفيهية أجواء حيوية كبيرة على المسارات، بمشاركة شخصيتي مدهش ودانة، والمذيعة كيتي أوفري، ومنسقي موسيقى من مهرجان «أنتولد» UNTOLD، وفرقة الطبول، وفريق مدرسة الفلبين في دبي.



تحدي دبي للتجديف 8 و9 نوفمبر



وعاد التحدي برعاية هيئة الطرق والمواصلات إلى سد حتا في دورة موسعة على مدى يومين، وقد جمع بين جلسات التجذيف المجانية على ألواح الوقوف، وجولات الكاياك المجانية، إضافة إلى جلسات يوغا عند الغروب لمدة 30 دقيقة فوق سطح الماء، وسط المناظر الجبلية الخلابة. كما توفرت معدات التجذيف وخدمة النقل بالحافلات من دبي لضمان مشاركة الجميع بسهولة.



تحدي دبي للجري 23 نوفمبر



شهدت فعالية هذا العام التي أقيمت برعاية ماي دبي أكبر مشاركة منذ انطلاق التحدي، مع تدفق أكثر من 307,000 عداء إلى شارع الشيخ زايد.

وتضمنت الفعالية مسارين: الأول بمسافة 5 كلم مناسب للعائلات، انتهى بالقرب من دبي مول على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، والثاني بمسافة 10 كلم للمشاركين من مختلف المستويات ممن رغبوا في خوض تحدٍ أطول، انتهى عند مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي.

وانطلقت الفعالية بعرض مميز لسيارات شرطة دبي، وطائرات باراموتور مضيئة، ودمى LED عملاقة، وفرق الطبول، ومنسقي موسيقى UNTOLD، وعدد من عروض الشوارع التي رافقت المشاركين حتى خط النهاية.



دبي يوغا 30 نوفمبر



كما قدمت الدورة الافتتاحية أول جلسة يوغا جماعية عند الغروب في حديقة زعبيل، حيث اجتمع آلاف المشاركين وخلفهم منظر بانورامي رائع مطل على برواز دبي الشهير. وقد احتفت الفعالية بالوعي والتوازن والتواصل بين أفراد المجتمع، مع تخصيص مناطق لأصحاب الهمم والعائلات، في تجسيد مباشر لمبادئ «عام المجتمع» في دولة الإمارات، ولختام مثالي لتحدي دبي للياقة 2025.



كل حي... وجد تحديه



وواصلت ثلاث قرى 30×30 مجانية للياقة عملها طوال شهر نوفمبر في كايت بيتش، وحديقة زعبيل، وحديقة الورقاء، مقدمة مجموعة واسعة من الأنشطة شملت اللياقة الوظيفية، والملاكمة، والسبيننغ، والبادل، والملاعب الرياضية المتعددة. وفي الوقت نفسه قدم 30 مركزاً مجتمعياً للياقة حصصاً تدريبية تحت إشراف خبراء داخل الأحياء، ليصبح تحدي كل مشارك، سواء كان يوغا في جي بي آر، أو التزلج في مجمع دبي للاستثمار، أو ركوب الدراجات الجبلية في حتا وادي هب، أو حصص الغولف في أبرز أندية دبي، في متناول الجميع.



الرياضة العالمية تلتقي بتحديات المجتمع



وشهد شهر نوفمبر مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية التي رسخت مكانة دبي وجهة رياضية رائدة، وألهمت المشاركين طوال الشهر، فقد استضافت بطولة دبي بريميير بادل P1 نخبة لاعبي البادل في مجمع حمدان الرياضي، فيما جمعت بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للغولف أفضل اللاعبين على ملاعب عقارات جميرا للغولف. كما قدم نادي دبي لكرة السلة مواجهات أوروبية قوية في كوكا كولا أرينا، بينما جمع ترايثلون دبي T100 على مضمار ميدان بين سباقات النخبة ومشاركة المجتمع، كذلك أطلق دوري بيسبول يونايتد موسمه الافتتاحي بوصفه أول دوري محترف للبيسبول في المنطقة في استاد ذا سيفنز، واختتمت بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي بمهرجان جمع الرياضة والترفيه.



إلى جانب ذلك، تزين جدول شهر نوفمبر بمجموعة واسعة من فعاليات التحمل والتحديات المجتمعية، بما في ذلك: سبارتان وادي حتا، وتاف مادر حتا، ونصف ماراثون مشرف بارك، وبلس 500 نصف ماراثون مدينة دبي 2025، وتحدي آرابيان ووريور، وسباق «ترايثلون» في مسبح «أورا سكاي بول»، إضافة إلى سباق اليوم الوطني برعاية سكتشرز. كما شهدت دبي فعاليات مثل سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني، وسلسلة تيرف جيمز دبي سيتي 2025، وتحدي الإمارات للدراجات الهوائية الجبلية، وغيرها من الفعاليات التي ضمنت وجود تحدٍ يناسب كل الاهتمامات والقدرات.



نجوم الرياضة ينضمون إلى التحدي



استقطب تحدي دبي للياقة مجموعة مميزة من أساطير الرياضة العالمية وخبراء اللياقة الذين حرصوا على اختبار التزام دبي بأسلوب الحياة النشط.

فقد فاجأ أسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس، محبي كرة القدم خلال زيارة خاصة في مجمع ند الشبا الرياضي، حيث التقى المشاركين بعد حصة تدريبية حصرية قدمها مدربو ريال مدريد، وشاركهم خبراته ورسائله حول أهمية الاستمرارية لتحقيق الأهداف. وفي عقارات جميرا للغولف، شارك روري ماكلروي، الفائز ثلاث مرات ببطولة جولة دي بي ورلد الختامية، في منافسات البطولة، مشيداً برؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً.



كما استقطبت فعاليات التحدي ضيوفاً عالميين، بينهم رائدة اللياقة لينا ديب، وخبير البيولوجيا البشرية غاري بريكا، مؤسس عيادة ذا ألتيميت هيومان الصحية، والقائدة العالمية في اللياقة كايلا إيتسينس، واللاعب الفرنسي السابق باكاري ساجنا، إلى جانب مجموعة كبيرة من الضيوف والخبراء.



عقد من الحركة في دبي



مع استعداد تحدي دبي للياقة للاحتفال بدورته العاشرة في عام 2026، تبرز المبادرة واحدة من أكبر مبادرات اللياقة المجتمعية المجانية في العالم. فمنذ إطلاقها في عام 2017، شارك أكثر من 16 مليون شخص في التحدي، فيما رسخت أرقام عام 2025 القياسية مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في العافية والصحة المجتمعية.

جدير بالذكر أن المبادرة بدأت دعوة بسيطة، 30 دقيقة من النشاط اليومي لمدة 30 يوماً، ثم تطورت إلى احتفالية سنوية تغمر المدينة طوال شهر نوفمبر، تبني بنية تحتية مستدامة، وتلهم عادات صحية طويلة الأمد، وتثبت أنه عندما يلتزم مجتمع كامل بالحركة يمكن تحقيق أمور استثنائية. وتضع نجاحات عام 2025 الأساس لدورة عاشرة أكثر طموحاً، فيما تواصل دبي رحلتها لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً.