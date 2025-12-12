سعيد حارب: تتويج «فيكتوري» ببطولة العالم يرسخ ريادة الرياضات البحرية الإماراتية



أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن تتويج فريق «فيكتوري تيم» بلقب كأس العالم للزوارق السريعة «إكس كات» يأتي امتداداً لمسيرة طويلة من الإنجازات التي رسخت حضور الرياضات البحرية الإماراتية على الساحة الدولية.



وحسم فريق فيكتوري، لقب بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، وذلك بعد فوزه مساء اليوم في السباق الرئيسي في جائزة دبي الكبرى.



وأوضح حارب أن «فيكتوري» «غني عن التعريف بإنجازاته السابقة»، مشيراً إلى حضوره الدولي منذ 1992، وإلى الأثر الكبير الذي تركه في سباقات الزوارق عبر العالم. وقال: «وجودي اليوم على متن زورق الطليعة أعاد إلي ذكريات كثيرة من السباقات الماضية، وأشعرني بقيمة هذه البطولة».



وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى محطات تاريخية للفريق، بينها مشاركاته في سباقات كلاس وان، قائلاً إن حضور رؤساء دول، مثل الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو، لانطلاق بعض السباقات وتكريم الفريق، يؤكد مكانته وقوته الرياضية.



وصرح حارب أن إنجاز «إكس كات» يشكل امتداداً لسجل الفريق رغم التضحيات التي شهدتها الرياضات البحرية وفقدان عدد من المتسابقين الإماراتيين المتميزين. وقال: «الرياضة تحمل مخاطر، لكنها لم توقف مسيرة فيكتوري تيم».



وعبر حارب عن أمله في زيادة عدد الزوارق المشاركة في المستقبل، مشيداً بموقع السباق في دبي، الذي وصفه بأنه «من أفضل المواقع عالمياً»، بفضل الإطلالة بين برج خليفة وجزر العالم والمشاريع البحرية الجديدة. وختم بالقول: «الهدف من هذه السباقات هو تقديم صورة للعالم عن تميز دبي، متمنياً مزيداً من النجاحات لفيكتوري تيم».