«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة «إكس كات»





توّج فريق فيكتوري، بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، وذلك بعد فوزه اليوم، الجمعة، في السباق الرئيس في جائزة دبي الكبرى، بواسطة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على متن الزورق «فيكتوري 7»، على أن يستكمل المنافسات ويخوض السباق الرئيس الأخير بعد غد، وهو بطل موسم 2025.



وتألق فريق فيكتوري في المنافسات التي تقام حالياً على شاطئ النسناس في جميرا بدبي، بقيادة الثنائي العديدي وآل علي، اللذين فرضا سيطرة مطلقة على مجريات السباق منذ البداية، وحققا المركز الأول في الشوط الرئيس الأول بجدارة، برصيد 35 نقطة، ليرفع فيكتوري تيم مجموع حصاده إلى 165 نقطة، بفارق 39 نقطة عن فريق بريطانيا، الذي جاء بالمركز الخامس بالسباق، وكسب 18 نقطة فقط، ليصبح رصيده 126 نقطة.

ويعتبر هذا اللقب العالمي السابع لفريق فيكتوري في فئة «إكس كات»، بعد أعوام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، واللقب العالمي 27 إجمالاً للفريق في مشاركاته في مختلف الفئات والبطولات، على مدار تاريخ عريق مرتبط دائماً بالإنجاز والتفوق.



وقام بتتويج الفائزين الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وخالد بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والعقيد أحمد العديدي مدير مركز شرطة الموانئ في القيادة العامة لشرطة دبي.



وعلى صعيد مجريات المنافسات، حسم فريق فيكتوري صدارة الترتيب في السباق الرئيس الأول، بعدما أنهى اللفات الـ 16 بزمن 42:24 دقيقة، وجاء بالمركز الثالث زورق فريق الفجيرة 96، بفارق 6:38 ثوانٍ، وبالمركز الثالث زورق فريق الشارقة 9، بفارق 47,78 ثانية.



وكان فريق الشارقة قد حقق المركز الأول في سباق تحديد انطلاق المتسابقين في السباق الرئيس، وجاء خلفه فريق الفجيرة، والفيكتوري بالمركز الثالث.



وعبّر أعضاء فريق فيكتوري عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز العالمي، وأكد أحمد السميطي مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2017، جاء ثمرة عمل وتكاتف جهود كافة أعضاء الفريق، وبإصرار وعزيمة لحسم المنافسات مبكراً في الشوط الرئيس الأول، وعدم تأجيل الأمور إلى الشوط الرئيس الثاني.



من جانبه، أكد سالم العديدي، أن التركيز والشعور بالراحة نتيجة التحضير الجيد، تقف وراء هذا الانتصار، حيث وضع الفريق خطة واضحة لكيفية إنهاء السباق بأفضل طريقة ممكنة، ما جعله يصبر خلال مجريات السباق، ويختار التوقيت الأمثل للتقدم نحو الصدارة، والحصول على المركز الأول.



أما عيسى آل علي، فتوجه بالشكر لكل من دعم مسيرة الفريق في بطولة العالم هذا الموسم، ما كان له الفضل في الصعود على منصة التتويج في المركز الأول، بعدما سبق أن حصل على المركز الثالث، رفقة العديدي قبل ذلك، ما يؤكد التطور في الأداء والانسجام بينهما.