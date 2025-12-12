نجاح كبير للنسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل

اختتمت بنجاح كبير منافسات النسخة الأولى من بطلة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للبادل وبالشراكة مع أكاديمية ورلد بادل، بهدف تعزيز الجهود لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة في رياضة البادل، وزيادة انتشار اللعبة بين الناشئين ومنحهم فرصًا حقيقية للتنافس والتدريب على أعلى المستويات.

وشارك في النسخة الأولى من البطولة أكثر من 70 لاعبًا ولاعبة من 14 أكاديمية من مختلف إمارات الدولة، في أربع فئات عمرية شملت تحت 12 عامًا، تحت 14 عامًا، تحت 16 عامًا، وتحت 18 عاماً.

ونال اللاعب راشد وليد من أكاديمية الاتحاد الإماراتي للبادل، جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفاز فرنام كيان، وأدريان رودريغيز بالمركز الأول في فئة تحت 12 عام، وحصل مهدي عبيد، وفي فئة تحت 14 عامًا، فاز الثنائي أرسيني سولوفيف، وآدم حمود بالمركز الأول، وفي فئة تحت 16 عامًا، فاز راشد وليد، وماجد العبدالله بالمركز الأول، فيما فاز الثنائي أحمد المهيري، وراشد وليد بالمركز الأول في فئة تحت 18 عامًا.

أكد سعيد المرّي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للبادل، على أهمية التعاون بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي والأكاديميات الخاصة، قائلاً: "تعكس شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي، وورلد بادل التزاماً مشتركاً بتنمية الرياضة بشكل مسؤول، بدءاً من القاعدة، نحن نمنح اللاعبين الصغار فرصة للتدريب والمنافسة ، وبذلك نستثمر في مستقبل البادل على المدى الطويل في مختلف أنحاء الدولة."

وأكد أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أن المجلس يضع ملف اكتشاف وتطوير المواهب في مقدمة أولوياته. وقال إن المجلس يعمل على بناء منظومة متكاملة لاستقطاب ورعاية اللاعبين الواعدين في مختلف الألعاب.

وأضاف إن إطلاق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل يعكس التزام المجلس بتوفير بيئة تنافسية حقيقية تمنح الناشئين فرصة لإثبات قدراتهم وصقل مهاراتهم. وأوضح أن هذه البطولة تتكامل مع برنامج استراتيجي شامل يستهدف تأسيس قاعدة واسعة من المواهب في دبي. كما تنضم إلى سلسلة بطولات دبي المفتوحة في كرة القدم والسلة واليد والتنس والجمباز والريشة الطائرة. وأعرب عن سعادته بالنتائج التي حققتها النسخة الأولى. مؤكداً أن المجلس سيواصل توسيع المبادرات التي تعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير المواهب الرياضية.

ومن جانبه، قال علي العارف، الرئيس التنفيذي لأكاديمية ورلد بادل: "هذه المبادرة تهدف إلى منح اللاعبين الصغار منصة ليحلموا بشكل أكبر."