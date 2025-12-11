جائزة دبي الكبرى لزوارق «إكس كات» تعلن الجاهزية لضربة البداية



عقدت اللجنة المنظمة لمنافسات جائزة دبي الكبرى، المحطة الثالثة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، اجتماعاً تنويرياً، تم خلاله الإعلان عن جاهزية ضربة البداية والتي تنطلق الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، وسط ترقب لحسم لقب العالم لموسم 2026.





وتحدث في الاجتماع التنويري محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وكلير توهي، مشرف عام السباق، وسيباستيانو بيليكا، مدير الرياضة والسلامة في بطولة إكس كات، وجون ماري فان لاركن، مفوض الاتحاد الدولي للرياضات البحرية (UIM) ممثلي منظمة «إكس كات» الدولية، وذلك بحضور مديري وسائقي الفرق المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والنرويج، والسويد، وإيطاليا، وبريطانيا والكويت.





وتم في الاجتماع استعراض التعليمات الخاصة بالبطولة، وتحديداً السباقين الرئيسين المقرر إقامتهما يومي الجمعة والأحد على التوالي، إلى جانب آلية المنافسات إجمالاً في قرية البطولة الواقعة على شاطئ «نسناس» في جميرا.





وأكد محمد المري، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن التحضيرات لهذا الحدث بدأت منذ 4 أشهر، حيث استمرت بهدف إقامة البطولة وفق أعلى المعايير، وأن نقدم دبي للعالم مجدداً باعتبارها محطة بارزة لاحتضان البطولات الدولية الرائدة في الرياضات البحرية، ونرحب بجميع المشاركين الذين توافدوا من حول العالم، ولمسنا منهم في الاجتماع التنويري الحافز الكبير لتقديم أعلى المستويات، والمنافسة بقوة بما يعكس التنافس الذي شهده الموسم الحالي.





يذكر أن الحضور مجاني للجماهير في موقع المنافسات، على أن ينطلق السباق الرئيسي في تمام الساعة 3 عصراً.