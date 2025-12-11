«جائزة دبي الكبرى» تستعد لتتويج أبطال العالم في الزوارق السريعة «إكس كات»



تنطلق غداً الجمعة، منافسات جائزة دبي الكبرى، المحطة الثالثة والختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، والتي تتواصل حتى الأحد المقبل، وسط ترقب لتتويج أبطال العالم لموسم 2026. وأكملت كافة الفرق المشاركة تحضيراتها، من خلال خوض التدريبات في مياه بحر دبي، على أن تبدأ الجمعة خوض التدريبات الرسمية، التي يليها سباق تحديد مراكز الانطلاق، ومن ثم السباق الرئيسي الأول ومراسم التتويج الخاصة به، فيما تقام يوم السبت تدريبات رسمية وسباق تحديد مراكز الانطلاق، على أن يكون التدريب الرسمي الأخير يوم الأحد المقبل، ويكون عقبها الترقب الكبير على السباق الرئيسي الثاني والحاسم لتحديد أبطال الموسم، حيث يليه مراسم التتويج.



ويتقدم فريق فيكتوري قائمة المشاركة بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على متن الزورق رقم 7، وهما اللذان يتصدران ترتيب بطولة العالم حالياً، ويتطلعان إلى قيادة الفريق للفوز للمرة السابعة في تاريخه. كما تشارك فرق بريطانيا، والسويد، والكويت، والنرويج، وإيطاليا والشارقة، والفجيرة وفاز مارين.



وافتتحت اللجنة المنظمة قرية البطولة على شاطئ كايت بيتش خلف «سنسيتبيتش» مول بجميرا، مع تواجد ممثلي هذه الفرق، إلى جانب استقبال الجماهير الراغبة بمتابعة المنافسات على شواطئ دبي، حيث تُعد هذه واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا التوقيت من العام.



وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن جهود فرق العمل تكللت بنجاح العمليات اللوجيستية في استقبال الفرق المشاركة من داخل وخارج الدولة، وإنجاز كافة الترتيبات اللازمة لضمان تواجد الزوارق السريعة في مواقعها على أهبة الاستعداد للانطلاق في المنافسات، إلى جانب تحضير موقع الحدث بما يليق بمكانة دبي الرائدة عالمياً على صعيد استضافة أكبر البطولات الرياضية، وتحديداً الرياضات البحرية على مدار عقود من زمن دونت خلالها فرقنا وتحديداً الفيكتوري إنجازات عالمية خالدة، ونتطلع أن يواصل هذا الحصاد بالتتويج بلقب هذا الموسم بعد الأداء القوي في الجولة الماضية بالكويت.