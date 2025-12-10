نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية لـ «ليلة الأبطال»





أعلن نجوم الملاكمة المحترفون في العالم، جاهزيتهم لخوض نزالات «ليلة الأبطال»، الحدث العالمي «IBA Pro 13»، الذي يقام يوم الجمعة، وذلك ضمن الفعاليات المرافقة لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي تتواصل فعالياتها على استاد سوق دبي الحرة للتنس بدبي، بتنظيم الاتحاد الدولي للملاكمة، وبجوائز مالية غير مسبوقة، تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.



وأجمع الملاكمون على الإشادة بالأجواء المثالية في دبي، ووعدوا بتقديم ليلة تبقى عالقة في الذاكرة، وذلك خلال مؤتمر صحافي موسع، شارك فيه أيضاً عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بحضور وسائل إعلامية محلية وعالمية.



وستكون المواجهة الأبرز بين البلغاري كوبرتا بوليف والروسي مراد غاسييف، على اللقب العالمي على الوزن الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية WBA، كما يلتقي الطاجيكي باكودور أوسمونوف مع البريطاني ماكسي هيوز، في نزال على لقب الوزن الخفيف، ويتواجه الأوزبكي شاخوبيدين زويروف مع الفنزويي يوئيل فينول، في نزال إعادة على لقب وزن الديك، ويلتقي الروسي خاريتون أجربا مع الأرجنتيني نيري مونيوز، في نزال إعادة في وزن الخفيف السوبر، ويتواجه الروسي فاديم موساييف مع الجنوب أفريقي تولاني مبينجي في نزال بارز في وزن الوسط.



وأكد عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، أن اختيار إقامة هذه النزالات في دبي، تأتي لما توفره من إمكانات استثنائية لاحتضان أقوى المنافسات العالمية في رياضة الملاكمة، حيث تتواصل حالياً منافسات بطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال، وذلك ضمن مهرجان رياضي شامل للملاكمة، يشهد أيضاً احتضان دبي اجتماعات الجمعية العمومية «الكونغرس»، كما سيتم إقامة النزالات النهائية لبطولة العالم يوم السبت المقبل.



وشدد كريمليف، على أن اختيار الأسماء المشاركة في هذه النزالات، جاءت لما يمتلكه هؤلاء الملاكمون العالميون من خبرات وقدرات، تجعلهم قادرين على تقديم ليلة تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير في دبي.