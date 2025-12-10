بوغبا يدخل عالم سباقات الهجن



أعلن نجم الكرة الفرنسي بول بوغبا عن دخوله عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة عبر شراكته التاريخية مع فريق سعودي محترف في عالم الأصايل يطلق عليه «الهبوب» في خطوة تُعد تحولاً غير مسبوق في عالم الرياضة، بعد أن أصبح النجم الفرنسي أول لاعب كرة قدم محترف يستثمر في هذه الرياضة التراثية العريقة.



وأكد بوغبا لاعب موناكو والمتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا أن المشروع لمس شغفه منذ اللحظة الأولى، مشيراً إلى أن رؤية الشابين السعوديين صفوان مدير وعمر المعينا بطلي مسلسل «رحلة البحث عن الإبل» ومؤسسي الفريق وطموحهما لإطلاق أول دوري احترافي للهجن، كانت الدافع الأساسي وراء دخوله هذا العالم المليء بالإرث والثقافة.



وكشف بوغبا، البالغ من العمر 32 عاماً، في تصريحات لـ BBC Sport إنه شاهد العديد من سباقات الهجن على يوتيوب خلال أوقات فراغه لفهم التقنيات والاستراتيجيات المستخدمة، موضحاً أن ما لفت انتباهه هو مقدار التفاني المطلوب من جميع المشاركين، معلقاً على هذه التجربة أن الرياضة هي الرياضة... تتطلب قلباً وتضحيةً وروح الفريق.



وانطلق فريق «الهبوب» من السعودية برؤية طموحة تجمع بين الاحترافية العالية، والرعاية البيطرية المتقدمة، وتقديم حكايات الهجن بأسلوب سينمائي عصري، ويضم الفريق 11 ناقة حققت حتى الآن 7 انتصارات، تحت إشراف طبي متخصص وتدريب من أبرز المدربين في الخليج، إضافة إلى استخدام أحدث تقنيات المتابعة والاتصال.

وأكد المؤسسان أن الشراكة مع بوغبا تمثل محطة مفصلية في رحلتهما نحو العالمية، وتقديم هذه الرياضة العريقة إلى العالم بأسلوب جديد يعكس ثقافة المنطقة وهويتها.