نادي دبي لسباقات الهجن يعلن إضافة رموز خاصة لأشواط أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي 2026



تنفيذاً لتوجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن اعتماد إضافة رموز خاصة مخصصة لأشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن منافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي 2026، وذلك من سن اللقايا وصولاً إلى سن الحول والزمول.



وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لدور المهرجان، وترسيخاً لمكانته واحداً من أهم المحافل التراثية والرياضية في الدولة، ودعماً لمسيرة التطور التي تشهدها رياضة الهجن في ميادين دبي، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لهذه الرياضة العريقة.