اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية تعتمد ألعاب النسخة الجديدة



اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية قائمة ألعاب النسخة الجديدة من الدورة، التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.



وترأس الاجتماع إسماعيل سيد الهاشمي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، بحضور الدكتور عبدالحميد العطار نائب الرئيس، وحسن المزروعي مدير الدورة، والأعضاء: صالح المرزوقي، عيسى شريف، خالد العور، وعادل البناي.

وناقشت اللجنة المنظمة برنامج المنافسات، وخطط اللجان وفرق العمل، والتحضيرات اللوجستية للدورة التي تقام في مجمّع ند الشبا الرياضي، ويتضمن جدول الفعاليات 11 رياضة فردية وجماعية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إضافة إلى عودة بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3)، استجابة للطلب المتزايد عليها والإقبال الجماهيري، وانتشار شعبيتها بين كافة فئات المجتمع.



وقررت اللجنة العليا المنظمة إقامة المنافسات من 18 فبراير حتى 7 مارس 2026، في مجمع ند الشبا الرياضي بإجمالي جوائز مالية تقدر بـ4.5 ملايين درهم، ومن المتوقع مشاركة أكثر عن 8000 رياضي في مختلف البطولات الرياضية.



وأكدت اللجنة أهمية عمل فرق العمل وفق خطة متكاملة تضمن التحضير الأمثل للدورة وبما يعكس مكانتها وقيمتها وتطور فعالياتها، كما أوضحت اللجنة الدور الكبير الذي تلعبه الدورة في تعزيز النشاط المجتمعي، باعتبارها ملتقى سنوياً يجمع مختلف أفراد المجتمع تحت مظلة رياضية واحدة، بما يرسخ الممارسة الإيجابية للرياضة ويعزز الترابط والتفاعل بين المشاركين، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الإعلامية والترويجية للدورة والبرامج المصاحبة.



وتحرص اللجنة المنظمة في كل نسخة يتم تنظيمها على تعزيز مكانة الدورة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي، حتى أصبحت أكبر تجمع رياضي مجتمعي في شهر رمضان المبارك، وتسهم الدورة سنوياً في نشر وتطوير الرياضات التنافسية والمجتمعية والارتقاء بمستوى ممارسيها، وترسيخ حضور مختلف الرياضات، كما قدمت بطولات متنوعة أثرت القطاع الرياضي، وتؤكد دعم مشاركة أصحاب الهمم في مختلف البطولات وفي مقدمتها بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة وسباق الدراجات الهوائية.



كما تعمل الدورة على توفير منصة رياضية شاملة تجمع الرياضيين من مختلف الفئات، لإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان في أجواء تنافسية مميزة تعزز روح التفاعل والإيجابية، وتكرّس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.