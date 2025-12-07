ذياب بن محمد: استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 تعزز حضور أبوظبي على الساحة الرياضية الدولية



شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات اليوم الختامي للنسخة السابعة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، التي تحتضنها حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس في أبوظبي.



وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث للعام السابع عشر تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ما يسهم في دعم قطاعي السياحة والترفيه، وتعزيز حضور الإمارة على الساحة الرياضية الدولية.



وأشاد سموه بمستوى التنظيم الذي تشهده فعاليات السباق الختامي لموسم بطولة العالم للفورمولا 1، الذي تستضيفه أبوظبي، والذي بات محطة عالمية تجمع نخبة السائقين والفرق والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه أن هذا المستوى يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقوة الشراكات مع كبرى الجهات العالمية في صناعة رياضة المحركات، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية.