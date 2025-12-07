فالنتينا رِياسوفا تفوز في دبي بلقب أول ترايثلون نسائي بالعالم



فازت البطلة العالمية فالنتينا رياسوفا بلقب فئة المحترفات في النسخة الافتتاحية من «كأس العالم للترايثلون للسيدات - دبي 2025»، الأول من نوعه على مستوى العالم، والمخصص للسيدات، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، والاتحاد الإماراتي للترايثلون.



وتوج سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وديبرا ألكسندر نائبة رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، الفائزات في جميع الفئات، بحضور عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ورئيس اللجنة المنظمة للحدث، وحصة الكوس مدير قسم رياضة المرأة ومديرة البطولة، وأسماء الجناحي أمين عام اتحاد الإمارات للترايثلون. كما كرم سعيد حارب الرعاة والشركاء للحدث، وهم «دي بي ورلد» الراعي الرسمي للبطولة، وقناة دبي الرياضية الناقل الرسمي لمنافسات الحدث، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الجليلة، ودبي القابضة.



شهدت منافسات فئة النخبة سباقاً قوياً، حسمته فالنتينا رِياسوفا، التي فازت بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن 58:30 دقيقة، فيما جاءت هانا ماكسيمافا في المركز الثاني، بزمن 58:43 دقيقة، وحلت بيسزليغ دومينيكا في المركز الثالث بزمن 59:04 دقيقة.

سباق سبرنت

في فئة «سباق السبرينت»، تصدّرت الكندية كارا موديمان الترتيب العام لجميع الفئات العمرية، بعدما أنهت السباق في المركز الأول بزمن 1:13:29 ساعة. وجاءت اللبنانية تونيا مكاري في المركز الثاني بزمن 1:14:39، وحلت البريطانية تيا واتسون ثالثة بزمن 1:16:53.

وفي منافسات الفرق، أسفرت عن فوز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول، بزمن 1:12:03، تلاه فريق «كليرز تيم» في المركز الثاني، بزمن 1:23:34، ثم فريق «شرطة دبي» في المركز الثالث، بزمن 1:24:29.



سبرنت الفئة العمرية

في فئة 18–29 عاماً، فازت البريطانية تيا واتسون بالمركز الأول، بزمن 1.16.53، تلتها الإسبانية مارينا أولالا بزمن 1.25.26، ثم المصرية دينا صادق بزمن 1.26.06. وفي فئة 30–39 عاماً، تصدّرت اللبنانية تونيا مكاري المنافسات بزمن 1.14.39، تلتها الإستونية تريينو يوغيدا بزمن 1.17.40، ثم السويدية ميشيل ليندكفيست بزمن 1.18.15. وفي فئة 40–49 عاماً، فازت الكندية كارا موديمان بالمركز الأول بزمن 1.13.29، تلتها الأسترالية أميليا شيبرد سميث بزمن 1.19.35، ثم الكرواتية ديانا سباسيتش بزمن 1.20.57. وفي فئة 50–59 عاماً، فازت أليسون غرينيل بالمركز الأول، بزمن 1.21.02، تلتها الجنوب أفريقية ماريا هورتر بزمن 1.24.19، ثم المجرية تايلور توندي بزمن 1.28.04. وفي فئة 60 عاماً فما فوق، فازت الألمانية كارين بورغر بالمركز الأول بزمن 1.32.53، تلتها الإماراتية جين كلارك بزمن 1.49.08، ثم البريطانية أماندا مينزيز بزمن 1.50.34.



سباق «السوبر سبرنت»

في سباق السوبر سبرنت على مستوى الفردي، تصدرت الإسبانية كاترينا ماريانا برنال الترتيب العام لجميع الأعمار، بزمن 40.28 دقيقة. تلتها الروسية بولينا غريازنوفا بزمن 42.21، ثم الروسية إليزابيتا بونداريفا بزمن 43.11. وفي منافسات الفرق. فاز فريق «توب رن» بالمركز الأول، بزمن 35.52، تلاه فريق «آر تي إيه 2» بزمن 41.44، ثم فريق «إسعاف دبي 2» بزمن 46.33.



السوبر سبرنت للفئات العمرية

في فئة 18–29 عاماً، فازت الروسية إليزابيتا بونداريفا بالمركز الأول، بزمن 43.11 دقيقة، تلتها الإماراتية فاطمة لنجاوي بزمن 48.30، ثم الروسية أولغا سوكولوفا بزمن 54.31. وفي فئة 30–39 عاماً، فازت الإسبانية كاترينا ماريانا برنال بالمركز الأول، بزمن 40.28، تلتها الروسية بولينا غريازنوفا بزمن 42.21، ثم الإماراتية كلثوم المعزمي بزمن 47.22. وفي فئة 40–49 عاماً، فازت العراقية سورا مجيد محمد بالمركز الأول، بزمن 52.37، تلتها الإماراتية جميلة الغرير بزمن 56.15، ثم البلغارية سيلفيا والش بزمن 56.37. وفي فئة 50–59 عاماً، فازت الجنوب أفريقية رواندا أوبرهولزر بالمركز الأول، بزمن 44.39، تلتها الفرنسية أنيك مكي بزمن 53.32.

وفي فئة 60 عاماً فما فوق، فازت الأمريكية تينا ماكفادزين بالمركز الأول بزمن 1.38.54.



الفئات والمسافات

تنافست المشاركات في خمس فئات، هي فئة المحترفات، وفئة السبرنت لمسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً دراجات، وخمسة كيلومترات جرياً، وفئة السوبر سبرنت للمبتدئات والفئات العمرية لمسافة 400 متر سباحة، و10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جرياً، إضافة إلى فئتي فرق السبرنت والسوبر سبرنت، وتضم كل منها ثلاث متسابقات، تتنافس كل واحدة منهن في رياضة مختلفة.