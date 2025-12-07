«أبوظبي الرياضي» يكشف عن مسار وقمصان وميداليات ماراثون أبوظبي 2025



كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن المسار الجديد للنسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025، الذي يقام برعاية «أدنوك» والمقرر عقد منافساته السبت الموافق 13 ديسمبر، بمسافات متنوعة تشمل: الماراثون الكامل 42.2 كلم، ماراثون التتابع «لشخصين»، 10 كلم، 5 كلم، 2.5 كلم، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم.



ومن المقرر أن ينطلق ماراثون أبوظبي الذي يفوق مجموع جوائزه المالية 305 آلاف دولار أمريكي وللمرة الأولى من مدينة زايد الرياضية باتجاه شارع الخليج العربي، مروراً بـ«كابيتال جيت»، وصولاً إلى المقر الرئيسي لـ«أدنوك»، ثم الاتجاه إلى كورنيش أبوظبي وصولاً إلى قصر الحصن، ثم شارع الشيخ راشد بن سعيد «المطار سابقاً»، وصولاً إلى جامع الشيخ زايد الكبير، قبل العودة إلى مدينة زايد الرياضية حيث خط النهاية.



أما المشاركون في السباقات الأقصر مسافة، فسيخوضون سباقاتهم انطلاقاً من مدينة زايد الرياضية باتجاه شارع الخليج العربي وصولاً إلى نقاط النهاية المحددة لكل سباق على شارع الخليج العربي مقابل مدينة زايد الرياضية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي أيضاً عن قميص سباق ماراثون أبوظبي، المصنوع من قبل شركة نايكي العالمية، حيث يحصل جميع المشاركين على القمصان مجاناً عند التسجيل، كما صممت ميداليات النسخة السابعة لتضم خريطة مسار الماراثون، ما يجعلها ذكرى مميزة للمشاركين.



وتفتح قرية ماراثون أبوظبي أبوابها في مدينة زايد الرياضية، حيث تتضمن أجنحة لكل الرعاة والداعمين للحدث العالمي، وتقام فيها حصص للياقة البدنية واليوغا والعديد من التمارين الرياضية، بجانب مناطق ترفيهية للأطفال، إضافة إلى الفرق الموسيقية والعروض الفنية، وتفتح القرية أبوابها ابتداء من الاثنين الموافق 8 حتى 12 ديسمبر من الساعة 15:00 – 22:00، ويوم السباق من الساعة 05:00 صباحاً حتى الساعة 13:00.

كما سيتم عقد المؤتمر الصحفي التقديمي لأبرز العدائين العالميين المشاركين في ماراثون أبوظبي الخميس 11 ديسمبر تمام الساعة 16:00 في قرية الماراثون بمدينة زايد الرياضية، حيث يتناول المؤتمر تفاصيل مشاركة هؤلاء العدائين وتوقعاتهم للنسخة المقبلة من الحدث العالمي المهم.



من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: حرصنا على إضافة تعديلات جديدة على مسار النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي، إحدى أبرز الفعاليات على أجندة دولة الإمارات الرياضية ومدينة أبوظبي على وجه الخصوص، ونحن على ثقة بأن هذه التعديلات ستثمر نسخة متميزة تلبي تطلعات مختلف أفراد المجتمع كما عودناهم دائماً، وتتيح لهم تجربة رياضية استثنائية تجمع بين التحدي والمشاركة المجتمعية.



وأضاف العواني: يسعدنا أن يشهد ماراثون أبوظبي هذا العام مشاركة أعداد متزايدة من مختلف الفئات، بما يعكس النمو المستمر لهذا الحدث العالمي واهتمام المجتمع بالرياضة والصحة. ونحن في مجلس أبوظبي الرياضي ملتزمون بتوفير تجربة متكاملة وآمنة لجميع المشاركين، مع الإسهام في تعزيز جودة حياة وأفراد جميع المشاركين والأهداف الدولية والمجتمعية في آن معاً.



ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام، أكثر من 40 ألف مشارك، ما يمثل زيادة بنسبة تصل إلى أكثر من 20% على نسخة العام الماضي، التي شهدت مشاركة 33 ألف متسابق من مختلف الأعمار والفئات، بالإضافة إلى نخبة من الرياضيين العالميين.



الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي نظم مسبقاً سباقين ترويجاً للحدث المرتقب، الأول في مدينة الظنّة بمنطقة الظفرة لمسافة 10 كلم، والثاني في منطقة العين لمسافة نصف الماراثون، وقد استقطب السباقان آلاف المشاركين استعداداً لماراثون أبوظبي، كما وفر المجلس حصصاً تدريبية مجانية على مدى العام لجميع فئات المجتمع عبر مدربين في فريق أبوظبي للجري المنتشر في أبوظبي والعين والظفرة.