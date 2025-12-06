نخبة البطلات يشاركن في أول كأس عالم لترايثلون السيدات في دبي



تنطلق في الساعة السابعة والربع صباح الأحد منافسات النسخة الأولى من «كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025»، الأول من نوعه في العالم المخصص للنساء، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ضمن «مبادرة الشيخة هند الرياضية» وفي إطار خطة دبي الرياضية 2033، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للترايثلون، وتقام منافساته في جزر دبي.



يبدأ السباق بمنافسات فئة سوبر سبرنت للمسافات القصيرة جداً للمبتدئات والفئات العمرية فردياً في الساعة 7:15 صباحاً، يليه انطلاق فئة الفرق في الساعة 7:18 صباحاً، ويتضمن السباق مسافة 400 متر سباحة و10 كيلومترات دراجات و2.5 كيلومتر جرياً، فيما ينطلق سباق السبرنت للمسافات القصيرة للهواة والفئات العمرية فردياً في الساعة 8:30 صباحاً، يليه فئة الفرق في الساعة 8:33 صباحاً، وتتنافس المشاركات في مسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً دراجات، و5 كيلومترات جرياً.



وينطلق سباق المحترفات في الساعة 12:00 ظهراً وتتنافس فيه بطلات الأولمبياد والعالم ضمن مسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً دراجات هوائية، و5 كيلومترات جرياً، على أن يبدأ تتويج الفائزات في الساعة 1:30 ظهراً.



مشاركة دولية



من أبرز الأسماء الدولية المشاركة في البطولة بطلة أولمبياد ريو الأمريكية غوين يورغنسن، والإندونيسية فالنتينا رياسوفا حاملة لقب كأس العالم للترايثلون المختلط في ميازاكي، والإسبانيتان نويليا خوان وأليخاندرا سيغي، والبطلة العالمية هانا ماكسيمافا بطلة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا، مع مشاركة قوية للفرق من أبرزها الإمارات وبريطانيا، والفلبين وأستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وروسيا والأردن وهولندا، إلى جانب رياضيات من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا والأمريكتين.



اكتمال الاستعدادات



أنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات لاستضافة نخبة بطلات الأولمبياد والعالم اللاتي يشاركن ضمن فئة المحترفات إضافة إلى المشاركات في الفئات الأخرى من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 18 عاماً فما فوق.



بث عالمي

تنقل قناة دبي الرياضية منافسات الحدث الفريد على الهواء مباشرة عبر شاشاتها وعلى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للترايثلون، كما ستنقل اللجنة الأولمبية الدولية منافسات المحترفات عبر قناتها التي يتابعها الملايين من جميع قارات العالم، ما يمنح البطولة حضوراً عالمياً واسعاً ويعزز من سمعة دبي بوصفها وجهة رياضية دولية رائدة، كما تم تجهيز مدرجات خاصة للجمهور لمتابعة المنافسات عن قرب على شاطئ جزر دبي.



ويحظى الحدث برعاية مؤسسات وطنية رائدة، وفي مقدمتها «دي بي ورلد» الراعي الرسمي للبطولة، قناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للمنافسات، ويقام الحدث بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشرطة دبي ومؤسسة الجليلة، كما تستضيف «دبي القابضة» الحدث على جزر دبي.