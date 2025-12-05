كأس طيران الإمارات NBA.. إثارة مرتقبة مع انطلاق الأدوار الإقصائية



يواصل كأس طيران الإمارات NBA تعزيز مكانته في موسمه الثاني، مع بلوغ ثمانية فرق مرحلة الأدوار الإقصائية، في وقت تشير فيه إدارة الدوري إلى تنامٍ واضح في المتابعة الدولية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.



وتضم قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي فرق تورونتو رابتورز، وأورلاندو ماجيك، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوس أنجلوس ليكرز، ونيويورك نيكس، وسان أنطونيو سبيرز، وميامي هيت، وفينيكس صنز.



وتقام مباريات ربع النهائي في 9 ديسمبر، تليها مواجهتا نصف النهائي في 13 ديسمبر، ثم المباراة النهائية في 16 ديسمبر. وتستضيف لاس فيغاس مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وأصبحت البطولة محطة أساسية في الأسابيع الأولى من الموسم. ويرى جيمس جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس عمليات كرة السلة، أن الفرق واللاعبين باتوا يتعاملون معها بتركيز وجدية أكبر مقارنة بالعام الأول.



وقال جونز إن الفكرة كانت جديدة وغير مألوفة في البداية، إلا أنها أصبحت اليوم جزءاً من إيقاع الموسم. كما أوضح أن وضوح هيكل البطولة زاد من رغبة اللاعبين في المنافسة. وأضاف أن الفوز بالبطولة أصبح هدفاً قائماً إلى جانب السعي نحو لقب الدوري.



يشير جونز إلى أن كأس طيران الإمارات NBA يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المشاهدة الدولية. وتبرز منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نمواً، وهو ما يعزوه جونز إلى استضافة أبوظبي لمباريات تحضيرية للـNBA بين عامي 2022 و2025 وما تبع ذلك من توسع في قاعدة المشجعين.



وقال جونز إن الجماهير انتظرت رؤية كيفية تفاعل اللاعبين مع البطولة، ومع تزايد الالتزام من الفرق باتت المتابعة العالمية أكثر قوة. وأضاف أن المباريات التحضيرية في أبوظبي أسهمت في تعريف الجمهور بالبطولة بشكل أوسع، وأن النمو الذي تحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يسبق له مثيل.



وتشهد الأدوار الإقصائية هذا العام مشاركة مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الدوري، من بينهم ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش مع ليكرز وكيفن دورانت مع صنز وشاي غيلجوس ألكساندر مع أوكلاهوما سيتي وجايلن برونسون مع نيكس. وأسهم وجود هذه الأسماء في رفع التفاعل الدولي مع البطولة خلال المراحل الحاسمة.



وقال جونز إن حضور النجوم يرفع المشاهدة ويزيد من مستوى المنافسة، كما يمنح اللاعبين الشباب فرصة الظهور في أجواء مشابهة لمباريات الأدوار الإقصائية، وهو ما لم يكن يتاح لهم عادة إلا في نهاية الموسم.



وأشاد نجم الـNBA السابق تريسي ماكغريدي، بالبطولة، معتبراً أنها توفر للفرق الصاعدة فرصة لخوض منافسة شبيهة بالأدوار الإقصائية.



وقال ماكغريدي إن البطولة تمنح الفرق التي ما زالت تبني تشكيلاتها فرصة لاستعادة شعور المباريات الكبيرة. كما أشار إلى أن إقامة البطولة خلال الموسم يرفع من وتيرة التنافس في الدوري ويمنح الجماهير مباريات قوية في مرحلة مبكرة من الموسم.



مع انطلاق ربع النهائي في 9 ديسمبر واقتراب المربع الذهبي والنهائي في لاس فيغاس، يواصل كأس طيران الإمارات NBA ترسيخ حضوره باعتباره إحدى محطات الموسم البارزة. كما يمنح المشجعين فرصة لعيش أجواء تنافسية قوية في ديسمبر عادة ما تكون حكراً على الأدوار الإقصائية في الربيع.