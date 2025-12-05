10 روبوتات لتحسين تجربة المشاركين في «البارالمبية الآسيوية للشباب» بدبي



اعتمدت اللجنة البارالمبية الآسيوية تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات متنوعة للرياضيين وضيوف دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي تستضيفها دبي الأسبوع المقبل، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، وذلك من خلال 10 روبوتات تفاعلية قدمتها شركة شيري العالمية للسيارات، في إطار اتفاقية تعاون بينها وبين اللجنة البارالمبية القارية.



ووقع على اتفاقية الشراكة، كل من ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وتشو شاو دونغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري الدولية للسيارات، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مجلس دبي الرياضي، بحضور خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب.



وتنص الاتفاقية على دعم شركة شيري لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بـ 10 روبوتات تفاعلية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجربة المشاركين من أصحاب الهمم بما يتماشى مع الابتكار والتمكين في المجتمع.



وأكد ماجد العصيمي أن هذه الشراكة تعكس تجربة عالمية للرياضيين البارالمبيين الشباب في دبي وإحداث تأثير مستدام في جميع أنحاء القارة، حيث ستسهم هذه الروبوتات في تحسين حياة «أصحاب الهمم»، وقال: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في رياضة أصحاب الهمم يمثل خطوة مهمة في الخطط والمبادرات وحيزاً كبيراً في تطوير الأدوات الرياضية المستخدمة وصولاً إلى الغاية المبتغاة.



من جانبه أعرب تشو شاو دونغ، عن فخره بهذه الشراكة المهمة، متطلعاً أن تحقق نسخة دبي جميع الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم بالارتقاء بجيل المستقبل.