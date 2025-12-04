افتتاح كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت



بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، افتتحت، أمس، بدولة الكويت، النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور ورئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي ونائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور ورئيس البطولة، والتي تستمر منافساتها حتى السابع من ديسمبر الجاري.



شهد الحفل عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وراشد بن مرخان، الأمين العام للاتحادين الدولي والإماراتي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اللجنة العليا للبطولة،إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف من البلدين.



من جهته رحب عبد الرحمن المطيري بضيوف البطولة، مؤكداً أن استضافة الكويت للحدث العالمي تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، ودور الرياضات التراثية في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، مشيداً بالتعاون الوثيق مع الجهات المنظمة من دولة الإمارات، ومشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية للمشهد الرياضي والتراثي في المنطقة.



بدوره أكد راشد بن مرخان أن إقامة النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت تمثل خطوة مفصلية في مسيرة تطوير الرياضة، قائلاً: «إن البطولة حولت رياضة الصقور من موروث خليجي عريق إلى منصة عالمية معترف بها، وتترجم رؤية الإمارات في تطوير الرياضات التراثية على أسس عصرية مستدامة، إن ما لمسناه من تعاون وجهود كبيرة من الأشقاء في الكويت منذ الإعلان عن البطولة يؤكد أننا أمام نسخة استثنائية، ستكون نقطة انطلاق نحو توسع عالمي أكبر، خلال السنوات المقبلة».



واختتم الحفل بإعلان الجاهزية الكاملة لانطلاق منافسات البطولة، اليوم الخميس، وسط ترقب كبير من محبي رياضة الصقور في الخليج والعالم، لما تمثله النسخة الأولى من محطة جديدة نحو ترسيخ حضور الرياضات التراثية في الساحة الدولية.