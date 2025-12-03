دبي تستضيف النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان



تستضيف دبي النهائيات العالمية لبطولة «أوشن مان»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها أكثر من 2800 سباح وسباحة من 93 جنسية من الرجال والسيدات والأطفال يتقدمهم أبطال أولمبيين وأكثر من 1200 بطل وطني من مختلف دول العالم، حيث يشارك 80% منهم من خارج الدولة جاؤوا خصيصاً إلى دبي للمشاركة في البطولة.



وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله كل من عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وفيرمن إيجيدو، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، والبطل الأولمبي الأوكراني ميهايلو رومانشوك، الحاصل على ميداليتين فضية وبرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 وثلاث مشاركات أولمبية، وحاصل على ذهبية بطولة العالم، وذهبية أولمبياد الشباب 2014، و6 ذهبيات في بطولة أوروبا، والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات، كما تحدثت البطلة الأولمبية ليوني بيك، المتوجة بعدة ميداليات في بطولات العالم وأوروبا بين 2018 و2024 وثلاث مشاركات أولمبية.



وقال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «يسرّنا أن نستضيف مجدداً بطولة «أوشن مان»، هذا الحدث العالمي الكبير، إحدى أبرز بطولات السباحة في المياه المفتوحة على مستوى العالم، التي تنظم في أكثر من 20 دولة، وقد استضافت دبي النسخ السابقة بنجاح كبير، وتعد من أكثر المحطات جذباً للرياضيين بفضل بنيتها التحتية وشواطئها الرائعة، تزايد المشاركة سنوياً يعكس نمو رياضة السباحة المفتوحة في المنطقة».



وأضاف عيسى شريف: «تعد هذه النهائيات الأكبر في تاريخ سلسلة بطولات «أوشن مان»، من حيث عدد المشاركين الذين يتجاوز عددهم 2800 سبّاح وسباحة من مختلف الفئات والجنسيات، ونفخر بمشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة لنجوم الرياضة العالمية في شتى الألعاب، تعكس هذه المشاركة الواسعة الثقة الكبيرة في قدرة دبي على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.



واختتم عيسى: «تسهم البطولة في تعزيز تنوع الرياضات في الإمارة وإثراء أجندة الفعاليات الرياضية التي تستمر على مدار العام، كما تعزز شراكتنا الفاعلة مع القطاع الخاص في تنظيم أحداث نوعية تستقطب الزوار والمقيمين، يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير القطاع الرياضي، ويسهم في إسعاد أفراد المجتمع من خلال نشر ممارسة السباحة وتشجيع نمط الحياة الصحي، وكذلك دعم الترويج لوجهات دبي الرياضية والسياحية التي أصبحت محط اهتمام المشاركين والجمهور من مختلف دول العالم».



وقال فيرمن إيجيدو: «شكراً لمجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل لتنظيم البطولة هنا في دبي المدينة الرائعة التي تعد من أكثر المدن جاذبية للسياحة والرياضيين، هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان والمرة الخامسة التي تستضيف تصفيات أوشن مان، وفي كل مرة ننبهر بعدد المشاركين وبالتنظيم الدقيق والشواطئ الرائعة».

وأضاف: «ستتضمن البطولة هذا العام مشاركة نخبة أبطال العالم وفي مقدمتهم في فئة السيدات باربرا بوتسوبون، جوليا غابرييليشي، كليمانس كوكرادانو، بيتينا فابيان، أنجيليكا أندريه، جورجيا ماكري، راكيل بروني، كارولين جويس، ريبيكا مان، بروك ترافيس، وفي فئة الرجال كل من لوغان فونتين، أكسل ريمون، أندريا فيلالديلي، دومينيكو أتشيرينزا، لوغان فانهويس، إيلاريو جوسيبي، داريو فيراني، مارسيل شاوتهن، جان ماري باكوم، وبيلي آرمسترونغ».



وتنطلق منافسات المحترفين يوم الجمعة 5 ديسمبر، فيما تقام مسابقات فئة الفرق والسبرنت والأطفال يوم الأحد 6 ديسمبر، وتقام منافسات المتأهلين من التصفيات في مختلف دول العالم لمسافتي 10 و5 كيلومترات.



ومن جانبه قال ميهايلو رومانشوك: «أنا سعيد جداً بالوجود في دبي، فقد حضرت المنافسات السابقة على مدار خمس سنوات، وفي كل عام أكتشف في دبي شيئاً جديداً، وكل عام تزداد أعداد المشاركين من كل المستويات ومختلف الجنسيات».



فيما قالت ليوني بيك: «إن وجودي في دبي يعني لي الكثير، فهذه أول مرة أزورها، وأنا سعيدة جداً بالوجود هنا، فقد أحببتها كثيراً، لقد اكتشفت أنها أجمل وأكبر مما توقعت، وحرصت على ألا أضيع أي لحظة خلال وجودي هنا لكي أستمتع بكل الأشياء الرائعة فيها، كما أني على يقين بأن المتسابقين سيحظون بتجربة رائعة خلال وجودهم في دبي، إلى جانب استمتاعهم بالمنافسة في الشواطئ الجميلة».