شاهد كشف كل شيء.. القصة الكاملة لرحيل السباح الصغير يوسف محمد

تحولت منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة بمصر، إلى مأساة بعد أن روى شاهد عيان التفاصيل الكاملة للحظات الأخيرة في حياة السباح الصغير يوسف محمد، كاشفًا عن فجوات خطيرة في إجراءات السلامة والتعامل الطبي داخل حمام السباحة.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، بدأ كل شيء بعد انتهاء يوسف محمد من سباق 50 متر، حين أنهى الحدث أمام الحكام والمنقذين دون سقوط أو اصطدام، ثم خرج 9 لاعبين من الماء، قبل أن يتبين لاحقًا أن يوسف بقي في القاع مغشيًا عليه دون أن يلاحظه أحد.

وبحسب الشاهد لم يكتشف غياب الطفل إلا بالصدفة، تزامنًا مع بدء سباق جديد للتتابع، ما أثار صدمة الحاضرين حول كيفية غياب المتابعة اللحظية داخل المسبح.

وأكد الشاهد وجود ثغرات طبية خطيرة في لحظة التدخل، مشيرًا إلى أن سيارة الإسعاف لم تكن مجهزة بجهاز صدمات كهربائية، وأن محاولة الإنعاش الأولى بدأت بواسطة المدرب قبل وصول الدعم الطبي.

وأوضحت بيانات الاتحاد المصري للسباحة أن اللاعب تعرض لإغماء مفاجئ فور انتهاء السباق، وتم نقله إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة رغم محاولات الإنعاش.

ولم تصدر التحقيقات الرسمية حتى الآن تقريرًا طبيًا نهائيًا يحدد سبب الوفاة، ومازالت الجهات المختصة تستمع للشهود والمسؤولين.

وتسببت هذه الواقعة في موجة غضب واسعة، تزامنت مع اتهامات مباشرة من والد يوسف لاتحاد السباحة بالتقصير والتأخر في إنقاذ نجله، مؤكدًا أن التجهيزات الطبية لم تكن بالمستوى المطلوب في بطولة رسمية بهذا الحجم.

ونعى اتحاد السباحة اللاعب الشاب عبر بيان رسمي، معبرًا عن حزنه العميق لفقدانه، ومقدمًا التعازي لأسرة يوسف، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات الدقيقة للمأساة التي هزت الوسط الرياضي المصري.