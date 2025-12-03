1400 موهبة تدعمها دبي لصناعة أبطال المستقبل



كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل حزمة المبادرات الشاملة لتطوير الموهوبين الرياضيين، وتنمية الكوادر الفنية الوطنية، في بيئة احترافية تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، بهدف صناعة أبطال المستقبل، ضمن «الخطة الرياضية لدبي 2033» التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.



وأولت الخطة اهتماماً استراتيجياً بالمواهب الرياضية، عبر توسيع قنوات اكتشاف المواهب وتطوير البرامج الأكاديمية، ودعم مسار الرياضيين للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، وبناء قوة عاملة مؤهلة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الرياضيين المحترفين.وتشمل دعم أكثر من 1400 رياضي موهوب عبر مسار تطوير واضح يشمل التدريب المتواصل والحوافز وتوسيع نطاق الأكاديميات المتخصصة والمنافسة فيما بينهم، وزيادة الحصص التدريبية سنوياً من حيث الكمية والجودة.



وتهدف الخطة لضمان تأهيل 100% من المدربين والأكاديميات الرياضية في دبي وفق أعلى المعايير الدولية، لصناعة جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة عالمياً، عبر منظومة تدريبية وتنافسية أكثر قوة وفاعلية.



وسيتم توسيع نطاق الأكاديميات المتخصصة وإطلاق فصول ومدارس رياضية جديدة مع تعزيز برامج رياضية متخصصة للموهوبين بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، إضافة إلى دعم الموهوبين في مختلف الرياضات، بما يسهم بصناعة جيل قادر على المنافسة وصولاً إلى العالمية.



تطوير ودعم مستمر



كما تركز الخطة على تمكين الرياضيين من التوفيق بين مساراتهم الأكاديمية والرياضية من خلال برنامج المسار المزدوج، وإطلاق مدرسة جديدة للمواهب الرياضية، بما يتيح اكتشاف شريحة واسعة من المواهب المحلية وصقلها، وتحويل دبي إلى منصة عالمية لإطلاق أبطال جدد في مختلف الألعاب.



إطار شامل لتطوير المواهب



كما تستهدف الخطة تمكين ودعم المواهب باعتبارها ركيزة رئيسية لرؤية دبي الرياضية، وتشمل المبادرات إعداد إطار موحد للأكاديميات الرياضية بمعايير واضحة وتصنيفات متدرجة وإرشادات تشغيلية دقيقة، إضافة إلى تطوير منظومة متكاملة لاعتماد وتنظيم المحترفين الرياضيين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لضمان صقل المواهب بصورة مستمرة.



وتعتمد المنظومة على تعزيز الفرص التدريبية والمسار التنافسي من القاعدة الشعبية وحتى المستوى الوطني، مع توفير فرص إضافية للاحتكاك والمنافسة عبر دوريات منظمة للأكاديميات في مختلف الرياضات.



الألعاب المدرسية



سيتم توسيع برنامج الألعاب المدرسية هذا الموسم ليشمل 26 رياضة مختلفة مع إدراج رياضات جديدة هي الجودو والجوجيتسو والرماية والتايكواندو، كما سيزيد عدد المشاركين من 9000 إلى 25000 طالب وطالبة، وتقام المنافسات على مدار 107 أيام، ويتولى مجلس دبي الرياضي الإدارة التشغيلية للمستويين الأول والثاني من برنامج الألعاب المدرسية الإماراتية، على أن يتأهل الفائزون إلى النهائيات على المستوى الوطني، بما يعزز دور المدارس بوصفها منصة رئيسية لاكتشاف المواهب.



رفع كفاءة المدربين



تؤكد الخطة الرياضية لدبي 2033 على رفع معايير التدريب وتأهيل المدربين بنسبة 100% بحلول 2033 بالشراكة مع وزارة الرياضة، مع ضمان توفير فرص تطوير مهني مستمر، وإرشادات واضحة للحوكمة، ومعايير اعتماد واضحة، وتوفير مسارات تصحيحية ودورات دولية معتمدة تعزز جودة التدريب، وتضمن نقل الخبرات وفق أعلى المستويات العالمية.



نقل الخبرات



وتشمل المبادرات تطوير إطار عمل دقيق لتنظيم واعتماد المحترفين الرياضيين في مختلف الألعاب، مع ضمان توافق الخبرة الفنية والتدريبية مع المتطلبات العالمية، حيث سيتم تطبيق نظام خاص للتحقق من المؤهلات لضمان جاهزية الكوادر ومواءمتها لمتطلبات كل تخصص، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية بالشراكة مع الوزارة لمتابعة مؤهلات العاملين في القطاع الرياضي وخبراتهم واعتمادها، ورفع نسب التزام الأكاديميات بالمعايير إلى 100% بحلول 2033 وفق الإطار الموحد الجديد.



وتتضمن الخطة تبسيط إجراءات الترخيص بالتعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة ومجلس دبي الرياضي ووزارة الرياضة والاتحادات، لضمان الرقابة على الجودة والامتثال وتفعيل معايير الحوكمة في الأكاديميات المتميزة.



التقنيات الذكية



كما تعطي الخطة الرياضية لدبي 2033 أهمية كبيرة لتوظيف البيانات والمنصات الرقمية والتحليلات الذكية في تعزيز الحوكمة واكتشاف وتطوير المواهب، وتتبع التطور البدني، إضافة إلى تطوير تجارب رياضية متقدمة تدعم جميع الفئات، إذ سيجري التركيز على تحليل البيانات الرياضية، وتوفير تقنيات ذكية تسهم في رفع جودة التدريب، وتعزز مكانة دبي العالمية في قطاع التكنولوجيا الرياضية.



الخطوات المقبلة



وسيبدأ العمل على تنفيذ مراحل الخطة وفق جدول تشغيلي محدد يشمل تطوير الأكاديميات واعتماد الكوادر وتوسيع برامج المواهب وضمان الاستخدام الأمثل للبيانات، وسيواصل مجلس دبي الرياضي تنفيذ محاور الخطة بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحادات والهيئات المعنية، لضمان استدامة تطوير المواهب وتعزيز تنافسية القطاع، والعمل على متابعة التنفيذ المرحلي للبرامج لتحقيق مستهدفات 2033.