معسكر قوي لمنتخب «الخماسي» استعداداً لأول مشاركة في كأس العالم

كثف منتخب الإمارات للخماسي الحديث استعداداته قبل المشاركة في بطولة العالم بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وينتظم 6 لاعبين من قائمة المنتخب في معسكر قوي على شاطئ مدينة كلباء، بوجود لاعبين في فئتي تحت 9 و13 عاماً.

وستكون المشاركة في بطولة العالم في منافسات البياثل (جري وسباحة)، والترياثل (جري ورماية وسباحة)، والليزر رن (جري ورماية).

وتتكون عناصر منتخبنا من حمدان حمد القايدي، محمد خالد القايدي، سعيد عمر الكتبي (تحت 9 أعوام)، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي (تحت 13 عاماً). ويتولى تدريب المنتخب محمد قاسم خليل.

وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بالمستوى الذي وصل إليه اللاعبون في المعسكر الحالي، قبل المشاركة في أول حدث عالمي بهذا الحجم في بطولة العالم التي ستقام على شاطئ سانتوس بمدينة موسيل باي بجنوب أفريقيا، وقالت: «الحدث هو الأول لهذه المجموعة من اللاعبين الصغار الذين نعدهم لمستقبل اللعبة، والمعسكر التدريبي في مدينة كلباء انطلق منتصف شهر نوفمبر الجاري، وهناك التزام كامل من اللاعبين والجهاز الفني بما هو مخطط له لهذه البطولة، حتى نستطيع تشريف الرياضة الإماراتية في الظهور الأول».

وأضافت المطروشي: «المشاركة هي الدولية الأولى لهذه العناصر الصغيرة، وبطبيعة الحال ستكون الاستفادة كبيرة لهم من خلال الاحتكاك بعناصر أخرى من دول مختلفة حول العالم، وعلينا الاستمرار في نهج صقل لاعبينا في هذه الرياضة المركبة بالخبرات التي لن تأتي إلا من خلال المشاركات المتنوعة في المحافل الخارجية، حتى نصل إلى مستوى يمكننا من تحقيق ما نريده مستقبلاً من لاعبينا بالصعود على منصات التتويج».

وأردفت: «نتابع المستوى الفني والبدني للاعبينا في المعسكر من خلال المدرب محمد قاسم خليل، الذي يبذل جهداً كبيراً مع عناصر المنتخب للوصول بهم إلى المستوى البدني المناسب قبل انطلاق المنافسات التي تحدد لها الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر، ويعود منتخبنا إلى أرض الوطن في اليوم التالي».

ويترأس بعثة منتخبنا إلى جنوب أفريقيا الدكتورة هدى المطروشي، إلى جانب عضوي مجلس الإدارة أحمد البادي وعدنان الهاشمي.