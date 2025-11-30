الزيارة التاريخية أجمل هدية لأسرة «رجبي الإمارات» في عيد الاتحاد



رفع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الزيارة التاريخية التي شرف بها بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، مؤكدين أن حضور سموه شكّل لحظة فارقة، ستظل راسخة في ذاكرة الاتحاد واللعبة محلياً وقارياً، خاصة أنها تزامنت مع مناسبة غالية على القلوب، وهي عيد الاتحاد الـ 54 لدولتنا الحبيبة.



وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبطولة، تمثل تتويجاً لجهود تمتد لسنوات في بناء منظومة قوية للرجبي في الدولة. وقال: «وجود القائد الملهم في قلب الحدث، يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها رياضة الرجبي في الإمارات، ويبرهن على النهضة الشاملة التي تعيشها اللعبة على كافة المستويات، ومنحنا سموه دفعة معنوية هائلة، ورسالة واضحة، بأن ما نقوم به من عمل يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، وهو ما يشكل حافزاً لمواصلة التطوير، وصناعة جيل قادر على المنافسة إقليمياً وقارياً وعالمياً».



وأشاد قيس الظالعي نائب رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أكبر بطولة للرجبي في المنطقة، ليس مجرد زيارة، بل رسالة دعم قوية للاتحادين المحلي والآسيوي، وزيارة سموه لبطولة تستضيفها دبي، التي تحتضن مقر الاتحاد الآسيوي، تعكس مدى اهتمام القيادة الإماراتية بتعزيز مكانة الدولة في الرياضة الدولية، وتؤكد دعم الإمارات لرياضة الرجبي، بما يمثل قوة دفع لمساعينا في تطوير اللعبة على مستوى القارة، ورفع مستوى المنتخبات، ونشر اللعبة في المجتمعات الآسيوية».



بدوره، أكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، أن الزيارة حملت أثراً كبيراً على منظومة اللعبة، وقال: «الزيارة التاريخية لسموه، تمثل قفزة نوعية كبيرة لرياضة الرجبي، ليس فقط في الإمارات، بل في المنطقة بكاملها، ومنحنا سموه دعماً معنوياً لا يُقدّر بثمن، وزاد من مسؤوليتنا في مواصلة البناء وتطوير اللعبة، وشعر الجميع من لاعبين ومدربين ومتطوعين، بأن جهودهم تحظى بتقدير القيادة، وهو ما يسهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز حضور الإمارات على خريطة الرجبي العالمية».