حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «ألعاب آسيا للشباب»



أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم لاستضافة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025 التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر بمشاركة 35 دولة. جاء ذلك خلال لقائها ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.



وأكدت معاليها حرص الهيئة على تمكين أصحاب الهمم وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم على مختلف المستويات. وجددت معاليها التزام هيئة تنمية المجتمع بتوفير خدمات مجتمعية عالية الجودة لأصحاب الهمم، مشددة على الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ونادي دبي لأصحاب الهمم للارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة، لا سيما أن النادي يقدم خدمات مجتمعية لأكثر من 600 عضو من مختلف الإعاقات.



من جانبه، وجه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مؤكداً أن نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويسعى لتوفير كل عناصر الدعم التي تمكنهم من تحقيق الإنجازات وترك أثر إيجابي في مختلف المجالات. وأضاف: أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم يمثل دافعاً مستمراً لتعزيز نجاحاتهم.



كما وجه ماجد العصيمي الشكر إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد على اهتمامها الكبير بأصحاب الهمم ومتابعتها المستمرة لخطط واستراتيجيات اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة. وثمن العصيمي الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تنمية المجتمع ونادي دبي لأصحاب الهمم، مؤكداً أنها تصب في خدمة هذه الفئة، وتسهل دمجهم وتحفز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.