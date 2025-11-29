50 % زيادة إيرادات أندية دبي من الاستثمار الرياضي بحلول 2033



كشف مجلس دبي الرياضي عن زيادة إيرادات الأندية الرياضية في دبي المتأتية من الاستثمار في الأنشطة التجارية إلى نسبة 50% بحلول 2033، بالمقارنة مع نسبة 15% في الوقت الحالي، وذلك بما يعزز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، واعتمادها على إيرادات ذاتية وتجارية لضمان استدامتها المالية والتشغيلية، إلى جانب تخصيص دعم للأندية الخاصة بمبلغ 20 مليون درهم سنوياً، لضمان تطوير المواهب الرياضية، وتعزيز التأثير المجتمعي، والاستدامة المالية والتجارية للأندية، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، كما سيتم تخصيص ميزانية إضافية لدعم الأندية الخاصة الصغيرة.



وأكد مجلس دبي الرياضي أن «الخطة الرياضية لدبي 2033» التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أخيراً، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأندية الرياضية العامة والخاصة، وجعلها أكثر كفاءة واستدامة، ضمن المرتكزات الرئيسية لمرحلة العمل المقبلة.

وتعد الأندية من المحاور الرئيسية الأربعة التي تركز عليها «الخطة الرياضية لدبي 2033» وذلك بالإضافة إلى المجتمع والمواهب والفعاليات الرياضية، وذلك ضمن الجهود الهادفة لرسم ملامح مستقبل القطاع الرياضي في دبي خلال الفترة القادمة وتهدف لتعزيز تنافسيته والارتقاء بمكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية.



وقال خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «لدينا رؤية طويلة الأجل في مجلس دبي الرياضي، سنعمل على تنفيذها لدعم الأندية الرياضية، وتطوير مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز تفاعل الجمهور، وسنواصل دعم طموح الرياضيين نحو العالمية، للوصول بهم من الملاعب المحلية إلى منصات التتويج الدولية».

وأضاف: «سنطبق نظام تمويل جديد يكافئ الأندية الحكومية تقديراً لإنجازاتها، ويعزز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، وسنركز على أولوياتهم ومتطلباتهم ودعم البنية التحتية، كما سنقدم الدعم للأندية الخاصة، لضمان تطوير المواهب الرياضية، وتعزيز التأثير المجتمعي، والاستدامة المالية والتجارية للأندية».



وأكد خلفان بلهول أن الخطة تتضمن إطلاق مبادرات لبناء منظومة احترافية للإدارة الرياضية، وربط التمويل بمؤشرات أداء محددة، مع التركيز على الرقابة التشغيلية والشفافية لضمان استدامة الأندية على المدى الطويل بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية.

تشدد الخطة على تعزيز شبكة الأندية الرياضية، وتوجيه الإنفاق في العمليات الإدارية والفنية والتجارية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، مع توفير آليات دقيقة للمتابعة والتقييم لضمان الالتزام بالأهداف المحددة ويزيد من قدرة الأندية على تحقيق إيرادات أكبر من الأنشطة التجارية وشراكات الرعاية.

تعكس «الخطة الرياضية لدبي 2033» التزام مجلس دبي الرياضي بتطوير أندية رياضية مستدامة وفعالة، وتوفير بيئة داعمة للمواهب الرياضية، التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يخدم مستقبل الرياضة في دبي، ويضعها في مصاف المدن الرائدة عالمياً.



