«الأولمبياد الخاص» يحتفي بشركاء برنامج «المجتمع الصحي»



نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي احتفالاً كرم خلاله 11 منشأة حاصلة على تصنيف مقدم رعاية صحية موحدة، اجتاز موظفوها التدريب المتخصص المصمم لتعزيز تجربة أصحاب الهمم في مؤسسات الرعاية الصحية.

كما شهد الحفل، الذي حضره الدكتور تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توزيع الجوائز على الشركاء الذين دعموا حصول الأولمبياد الخاص الإماراتي على لقب «المجتمع الصحي» هذا العام، والبالغ عددهم 38، ويضمون أدنوك الشريك الاستراتيجي لبرامجه الصحية.



وشهد الحفل أيضاً تخريج دفعة جديدة من برنامج سفراء الصحة بعد اجتيازهم التدريب المكثف المصمم ليجعل منهم قادة وملهمين في مجال الصحة، ومعلمين ودعاة ونماذج تحتذى سواء في إطار الأولمبياد الخاص الإماراتي أو في المجتمع بشكل عام، وقد بلغ عددهم 17 سفيراً. وتم خلال الحفل أيضاً تخريج دفعة جديدة من برنامج سفراء الصحة.



وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن هناك طفرة كبرى تحققت للأولمبياد الخاص الإماراتي على صعيد توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتكاملة والمناسبة لأصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في كل جوانب الحياة الاجتماعية والتعليمية والرياضية.