شاهين يحرز لقب بطولة البرتغال الدولية لسباعيات الرجبي

توج فريق شاهين للرجبي، بكأس بطولة الجارف الدولية للسباعيات التي أقيمت بمدينة فيلا ريال دي سانتو أنطونيو البرتغالية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة دورهام البريطانية بنتيجة 20-12، في ختام مشوار طويل خاض خلاله الفريق 6 مباريات في البطولة، ونجح في الفوز فيها جميعاً، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق ناتي سكومبانياتي في الدور قبل النهائي بنتيجة 38-12.

وضم فريق شاهين 12 لاعبا مواطناً، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي يضم المدرب ابولو بيرليني، ويوسف شاكر، وخلدون المليح، والإداري نزار مهران، وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي ورئيس البعثة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن بطولة الجارف من أقوى بطولات السباعي على مستوى العالم، خاصة أنها تضم عدداً من الأندية والمنتخبات.

وقال: «نجح فريق شاهين في الفوز في 6 مباريات في البطولة، ومنها 3 مباريات بالدور التمهيدي، و3 مباريات بالأدوار النهائية، ونجح في الفوز بالمباراة النهائية على فريق جامعة دورهام الذي أطاح بالفريق حامل اللقب، وهذا الإنجاز تحقق بجهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كون الفريق يتبع الاتحاد، ويضم عناصره من اللاعبين المواطنين، والذين نعدهم للمستقبل ويشارك في البطولات لاكتساب الخبرة والاحتكاك».

وأضاف: «هناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وتعد هذه البطولة هي الثانية التي يفوز بها الفريق بعد بطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي، والتي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية، والمكاسب كبيرة على المستوى الفني، والاحتكاك بمدارس مختلفة، واستراتيجية الاتحاد في إعداد الفريق ترتكز على تجهيز اللاعبين خلال 3 سنوات، لتكون هذه المجموعة جاهزة لتمثيل منتخبنا وتحقيق البطولات القارية».

وأختتم قائلا: «المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في إعداد هذا الفريق من خلال زيادة مشاركاته في البطولات الدولية، بجانب مشاركته في دوري الدرجة الأولى على المستوى المحلي، حيث حقق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، وسيخلد اللاعبون للراحة بعد هذه البطولة على أن يعودوا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى خلال سبتمبر المقبل».