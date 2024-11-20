موظفو وزارة الدفاع يشاركون في فعاليات مركز «القافلة الرياضية»

نظم مجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعاليات رياضية متنوعة خاصة لموظفي وزارة الدفاع، بمشاركة خليفة راشد الهاملي مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وذلك في مركز القافلة الرياضية في «دبي فيستيفال سيتي»، الذي يعتبر أحد مراكز اللياقة الرئيسة المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30x30.

وأشاد مدير مكتب سمو وزير الدفاع، بجهود مجلس الرياضيين بشرطة دبي في تنظيم فعاليات القافلة الرياضية، التي تتزامن مع الفعاليات الرياضية المُصاحبة للدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة.

بدورها، أكدت الدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أن مركز «القافلة الرياضية»، يعتبر أحد مركز اللياقة الرئيسة المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30x30، وهو عبارة عن مركز لياقة بدنية يضمّ مجموعةً متنوعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك 10 بطولات ومنافسات مُختلفة، تتيح لجميع أفراد المجتمع الانخراط في عالم اللياقة البدنية والصحة والعافية.

وبينت أنه يشارك في المركز أكثر من 30 أكاديمية، واتحاداً رياضياً، وأكثر من 30 مؤسسة تعمل في القطاع الطبي والصحي، لتعزيز الوعي بالصحة وأهمية الرياضة واللياقة البدنية، بأسلوب تفاعليّ وترفيهيّ مُبتكر.

وتابعت: «يتميّز هذا المركز بكونه مُصمّماً ليتيح مشاركة جميع محبّي النشاط والمهتمين بصحتهم من مختلف الأعمار، كما جرى تجهيز مسرح ضخم لتقديم عروض اللياقة البدنية الإرشادية، إلى جانب ساحة طعام، ما يجعله مثالياً للعائلات لقضاء يوم ممتع وحيويّ معاً».