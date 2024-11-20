نادي الشارقة للشطرنج يستعرض خططه التطويرية للمرحلة المقبلة

ترأس الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أمس، اجتماع مجلس إدارة النادي لمناقشة الخطط الاستراتيجية والتطويرية للنادي للمرحلة المقبلة.

ووجه رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع شكره لكافة الأعضاء على جهودهم خلال الفترة الماضية، وفريق العمل والمتطوعين في استضافة وتنظيم البطولة العربية للشطرنج في رحاب إمارة الشارقة، خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر الحالي.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز رياضة الشطرنج في الإمارة، ودعم البرامج والمبادرات التي تسهم في رفع مستوى اللاعبين على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض أهم الإنجازات التي حققها النادي في الفترة السابقة ومناقشة تعزيز دور اللجان الدائمة خلال الفترة المقبلة لتحسين كافة العمليات الإدارية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي أهمية التعاون مع الجهات الرياضية والتعليمية والثقافية لدعم انتشار رياضة الشطرنج في المجتمع وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم للارتقاء بأداء اللاعبين وتأهيلهم للمنافسات العالمية.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن حرصهم على تنفيذ كافة التوصيات، التي تم الاتفاق عليها لتعزيز مكانة النادي كأحد أبرز الأندية الشطرنجية في المنطقة.