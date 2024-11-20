اختتام ناجح للنسخة الثالثة من تحدي فرجان دبي للبادل

اختتمت بنجاح كبير منافسات النسخة الثالثة من تحدي فرجان دبي للبادل، والتي نظمتها مؤسسة «فرجان دبي» في ملعب رياضة بادل لاين - المزهر، خلال الفترة من 15 - 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 مواطناً ومواطنة من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات البطولة.

وقد تُوج ناصر الكتبي وحمد الحوسني من فريج ندالشبا بالمركز الأول في الفئة المفتوحة C شباب، في حين أحرز عبدالله ناصر ومحمد القحطاني من فريج ند الحمر المركز الثاني، ورامي الجابري وجاسم النعيمي من فريج زعبيل المركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة C بنات، فازت عليا طاهر وفاطمة الجناحي من فريج الجافلية بالمركز الأول، ومريم الشامسي وفاطمة بن شهدور من فريج زعبيل بالمركز الثاني، وشيخة الجناحي وسارة بن كاظم من فريج جميرا بالمركز الثالث.

وفي الفئة المفتوحة D بنات، حصدت شرينة محمد ومريم النعيمي من فريج البرشاء المركز الأول، وهند الجناحي وعايشة بن سليمان من فريج زعبيل المركز الثاني، وميثا أحمد وهند الشامسي من فريج العوير المركز الثالث.

مشاركة متميزة

وأعربت علياء الشملان مديرة "فرجان دبي"، عن سعادتها بنجاح النسخة الثالثة من تحدي فرجان دبي للبادل، الذي شهد مشاركة متميزة لأكثر من 150 مواطناً ومواطنة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام برياضة البادل في مجتمعنا والتفاعل الإيجابي مع الفعاليات الرياضية، مشيرة إلى أن هذا الحدث لم يكن مجرد منافسة رياضية فقط، بل كان منصة لاكتشاف المواهب الوطنية، وإبراز الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة وترسيخ التلاحم المجتمعي.

وقالت: فخورون بالروح الرياضية العالية التي أظهرها جميع المشاركين والتي تجسد القيم الإيجابية الراسخة في المجتمع الإماراتي، ونحن ملتزمون بتنظيم ودعم الفعاليات المختلفة التي تسهم في تعزيز اللياقة البدنية لأفراد المجتمع، وبناء علاقات وطيدة بين أبناء الفرجان في دبي، مقدمة الشكر لجميع الشركاء الذين كان لدعمهم المستمر دور كبير في نجاح هذا الحدث.

أجواء ترفيهية

ويهدف تحدي فرجان دبي للبادل إلى تعزيز ثقافة النشاط الرياضي بين أبناء الفرجان واعتماد أنماط حياة صحية، إضافة إلى بث الروح الرياضية وترسيخ الإيجابية والسعادة بين أفراد الأحياء السكنية، واكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل ومنحهم الفرصة للمشاركة في البطولات الدولية.

وشكلت البطولة فرصة قيمة للجمهور للتواصل في أجواء اجتماعية وترفيهية، ومنصة لتعزيز تفاعل أبناء الفريج مع أقرانهم وبناء علاقات إيجابية جديدة، حيث وفرت "فرجان دبي" مرافق للجمهور لمتابعة التحدي منها مطاعم وجلسات تناسب جميع أفراد الأسرة.

وضمت قائمة شركاء تحدي فرجان دبي للبادل: اتحاد الإمارات للبادل تنس، وصندوق الفرجان وخدمة الأمين، و"دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وكأس دبي للبادل، وبادل لاين دبي.

وقد وفر صندوق الفرجان الدعم لتحدي فرجان دبي للبادل، وذلك في إطار جهود الصندوق لدعم وتمويل المشاريع التي تستهدف خلق بيئة اجتماعية نموذجية داخل أحياء وفرجان دبي، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ويأتي تحدي فرجان دبي للبادل امتداداً للأنشطة المعرفية والترفيهية والمهرجانات التي تنظمها "فرجان دبي" بشكل متواصل، والتي تسهم في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية ومستوى الرفاه وجودة الحياة.

يذكر أن «فرجان دبي» تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي، وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.