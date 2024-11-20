انطلاق قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص في التعليم بجامعة زايد



انطلقت أمس في جامعة زايد بأبوظبي، قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم تحت شعار «الدمج لغدٍ أفضل»، بمشاركة نحو 300 من أبرز داعمي الشمول والدمج المجتمعي يمثلون 18 دولة.



حضر فعاليات القمة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والدكتور تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما حضرها أحمد القرقاوي، مدير الرعاية والشراكات والاتصال في المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، وسالين السمراني، نائب رئيس المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم بأبوظبي، وعدد من الشركاء والضيوف من مختلف أنحاء العالم.