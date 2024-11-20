«التحدي» يعزز مكانة دبي في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية

تتطلّع دبي كعادتها، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية الكبرى على الساحة العالمية. وهو ما يؤكد نجاحها في استضافة العديد من البطولات والأحداث الكبرى، حيث كانت دائماً وجهة للتميز الرياضي، بدءاً من الفعاليات الرياضية التراثية العريقة مثل سباقات الهجن والصيد بالصقور، وانتهاءً بالفعاليات العالمية الرائعة مثل «سباعيات دبي للرجبي» التي انطلقت أولى دوراتها في العام 1970، و«هيرو دبي دزرت كلاسيك»، أحد أقدم البطولات في الجولة الأوروبية للغولف، و«كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي يمتد لمدّة تسعة أسابيع من التشويق والحماس في عالم سباقات الخيل.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تعزيز مكانتها أكثر من خلال استراتيجيتها الشاملة في مجال الرياضة، وخططها لاستضافة عدد غير مسبوق من الفعاليات الرياضية الكبرى ومؤتمرات وفعاليات الأعمال المتعلقة باللياقة البدنية هذا العام.

وأكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أنه مع تحول دبي إلى وجهة مفضلة للفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية، يُعتبر تحدي دبي للياقة المكان المثالي لاستضافة الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الكبرى. وفي دورة كل عام، تتزايد أعداد المؤسسات المحلية والعالمية التي تُدرك القيمة الكبيرة لهذا التحدي في تعزيز النشاط البدني وصحة الأفراد.

وأضاف: تستضيف دبي، خلال تحدي دبي للياقة 2024، مجموعة من الفعاليات العالمية والخاصة بالمحترفين والهواة، والشركات المتخصصة في القطاع الرياضي والتي ستشكل إضافة مهمة لجدول هذا العام.

وتتناول نسخة هذا العام مواضيع متنوعة منها مستقبل اللياقة البدنية، والتطورات في الطب الرياضي، ومبادرات الاستدامة، إضافة إلى تقنيات «الاختراق البيولوجي» (biohacking) المتطورة التي ستركز عليها «قمّة الاختراق البيولوجي العالمية»، حيث استضافتها ألمانيا سابقاً بدعم من منظمة الصحة العالمية.

ومن أبرز الفعاليات الرئيسية في التحدي أيضاً، منتدى الرؤساء التنفيذيين لشركات اللياقة البدنية في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، و«المؤتمر العالمي للطب الرياضي»، للاتحاد الدولي للطب الرياضي.

وتابع: سيجمع «مؤتمر دبي للاستدامة في الرياضة»، الذي تستضيفه «ديزرت فايبرز» ومجلس دبي الرياضي، نخبة من الخبراء لتناول التحديات البيئية والاجتماعية في عالم الرياضة. وسيكون ختام الفعاليات الخاصة بالشركات قمة فوربس للسياحة الطبية والعافية في الشرق الأوسط في فندق جميرا بيتش، وقمة «تأثير الرياضة» في منتجع أتلانتس النخلة.

نجاح

وأوضح الخاجة أن نجاح دبي في استضافة هذه الفعاليات يعكس مجموعة من العوامل الأساسية وهي: معايير أمان مميزة، وخيارات الضيافة عالمية المستوى، والخدمات اللوجستية المتكاملة، والبنية التحتية الرياضية المناسبة، وأجواء شتوية مبهجة. ولكن الأهم من ذلك هو أن الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة لتعزيز المرافق الرياضية المتطورة توفر بيئة مثالية لكل من المشاركين والمنظمين. وباعتبار تحدي دبي للياقة نموذجاً عالمياً للمبادرات الشاملة على مستوى المدن، فإن دبي هي الخيار المثالي لاستضافة أنشطة اللياقة البدنية والفعاليات الرياضية الكبرى.

خيارات

وتستمر الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة التي انطلقت السبت 26 أكتوبر وتختتم الأحد المقبل، في تحفيز الجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستويات لياقتهم، على الالتزام لمدة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً.

ويشمل التحدي مجموعة واسعة من الخيارات لتحقيق أهداف 30×30، وجدول حافل بالأنشطة المميزة في قُرى اللياقة، والمراكز المجتمعية، والحصص المجانية، إضافة إلى فعاليات مجتمعية بارزة مثل «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد، و«تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، و«تحدي دبي للتجديف» برعاية هيئة الطرق والمواصلات في حتّا.

ويُعد تحدي دبي للياقة المبادرة الوحيدة من نوعها على مستوى المدن في العالم، ويتيح للجميع المشاركة مجاناً. وفي ضوء مشاركة أكثر من 2 مليون شخص في عام 2023، و226.000 مشارك في تحدي دبي للجري، يتطور التحدي بشكل مستمر كل عام، مما يقرّب دبي من طموحها في أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية.