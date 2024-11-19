9000 مشارك ومشاركة في سباق زايد الخيري بأبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، أمس، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة النسخة الـ 23 من سباق أبوظبي، يوم السبت المقبل من فندق إرث أبوظبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، عن ارتفاع معدلات الإقبال على التسجيل في الأيام الأخيرة، ووصول الأرقام إلى نحو 9 آلاف مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، بعد استكمالهم إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالسباق، الذي يبلغ مجموع جوائزه مليوناً ونصف المليون درهم.

وأهابت اللجنة بجميع الراغبين في المشاركة المسارعة بإكمال إجراءات التسجيل قبل اعتماد القائمة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء العد التنازلي لانطلاقة السباق، الذي سيتم تخصيص ريعه لصالح الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد من حياة طبيعية عبر التوعية، والدعم، والسعي لإيجاد علاج. وأشارت إلى إقامة فعاليات مصاحبة على هامش السباق وقرية ترفيهية تتضمن ألعاباً للأطفال والعديد من مرافق الطعام والشراب، لتوفير تجربة مميزة لمتابعي الحدث في الفئات العمرية المختلفة.

برنامج

وينطلق السباق عند الساعة السابعة صباحاً لفئة أصحاب الهمم لمسافة 10 كلم، يعقبه بعد 5 دقائق سباق 10 كلم لفئة المحترفين، ثم ينطلق سباق 5 كلم لفئة المحترفين عند الساعة 7.07 صباحاً، وسباق 10 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.25 صباحاً، وسباق 5 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.35 صباحاً، وسباق 3 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.45 صباحاً، وصولاً إلى تكريم الفائزين عند الساعة 9 صباحاً.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة توفير مواقف للسيارات وخدمة النقل في كل من واحة الكرامة بين الساعة 4 إلى 5.30 صباحاً، وفي مدينة زايد الرياضية بين الساعة 4 إلى 6.30 صباحاً، وإغلاق الطرق أمام حركة السيارات عند الساعة 6 صباحاً.

كما كشفت عن أنه بدأ أمس تسليم حقائب السباق، ويستمر التسليم حتى بعد غدٍ من الساعة 5 إلى 10 مساء في «إرث أبوظبي – مدخل النادي»، مع ضرورة التأكد من المعلومات الشخصية ومسافة السباق بعد استلامها، كما يمكن استلام الحقائب نيابة عن الآخرين بشرط إبراز الأوراق الثبوتية.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، أن اللجنة المنظمة للسباق بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي وكل الشركاء تضطلع بجهود كبيرة لتوفير كل المتطلبات الداعمة لنجاح الحدث، وتميزه نظراً لأهميته الكبيرة، وأهدافه الإنسانية المستلهمة من إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنساني. وأوضح أن اللجان المعنية وضعت كل التدابير والترتيبات لتنظيم السباق وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لتعزيز نجاحه، وتأكيد أثره المجتمعي الإيجابي والمستدام في دعم القيم الإنسانية، وتحقيق رسالته الخيرية بحشد الجهود أمام جميع المبادرات لتجسيد قيم البذل والعطاء من أجل تخفيف آلام المرضى ودعم المحتاجين منهم بكل الأشكال.