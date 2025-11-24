«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» 2025 جاهزة للانطلاقة



مع بدء العد التنازلي للحدث الرياضي الأبرز بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، تتجه الأنظار نحو دبي التي تستعد لاستقبال الحدث على ملعب «ذا سيفنز» على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من الـ28 وحتى 30 نوفمبر الجاري، حيث يعيش الجمهور من خلالها تجربة ترفيهية ورياضية مميزة داخل الملاعب وخارجها، والتي تجمع بين المنافسات الرياضية العالمية والعروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية والعائلية. ويأتي الحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع وقبيل العطلة الرسمية لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعله الحدث الأبرز لختام نوفمبر.



وتنطلق المرحلة الافتتاحية لسلسلة «اتش اس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي 2025/ 2026 بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس على الفوز من فئتي الرجال والسيدات. حيث يعود منتخبا فيجي وأستراليا، بطلا النسخة السابقة من السلسلة، للدفاع عن اللقب وسط منافسات قوية وحماسية تجمع أبرز النجوم على الساحة العالمية.

وستضم منافسات بطولة الرجال في المجموعة «أ» كلاً من منتخب فيجي الحاصل على اللقب في البطولة بنسختها العام الماضي، ومنتخب الأرجنتين الذي توّج بلقب سلسلة اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي 2025/2024، إلى جانب بطل الأولمبياد المنتخب الفرنسي، وبطل بطولة العالم منتخب جنوب أفريقيا.



أما على صعيد بطولة السيدات، فستسعى أستراليا لتحقيق لقبها السادس على التوالي في دبي، وسط منافسة قوية مع نخبة من الفرق العالمية التي تتضمن كندا، وفيجي، وبريطانيا العظمى، واليابان، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويستضيف الحدث هذا العام أكبر بطولة رجبي لهذا العام بدعوات خاصة، حيث يتنافس أكثر من 243 فريقاً على مدار عطلة نهاية الأسبوع، كما ستبث كافة المباريات مباشرة على قناة يوتيوب الخاصة بالبطولة، بما يتيح للجمهور حول العالم متابعة الحدث بكل تفاصيله.