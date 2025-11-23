مشاركة قياسية جديدة في تحدي دبي للجري

انطلق صباح اليوم «تحدي دبي للجري»، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «تحدي دبي للياقة»، في أجواء مبهرة وبمشاركة يتوقع أن تكون قياسية مرة أخرى مقارنة بالدورات الماضية، وتحول شارع الشيخ زايد إلى مضمار جري فريد من نوعه، وسط أبرز معالم دبي من متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، إلى برج خليفة.

وتدفقت منذ الساعات الأولى عشرات الآلاف من المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات والقدرات البدنية، في مشهد يعكس روح دبي، ويجسد أهداف مبادرة «تحدي دبي للياقة» في تحفيز المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً.

وأسهمت الفقرات الترفيهية المصاحبة في إضفاء طابع احتفالي مميز على أجواء الفعالية، حيث قدم مظليون عروضاً مبهرة للطيران الشراعي، فيما ملأت فرق قرع الطبول والموسيقيون الاستعراضيون مناطق التجمع بإيقاعات حماسية قبيل انطلاق الجري، كما توزعت عروض السيرك والمشي على العصي الطويلة على امتداد المسارات، إضافة إلى مؤثرات بصرية عند خطوط النهاية مثل رذاذ الماء وفقاعات الصابون، إلى جانب شخصيات «التمائم» المرحة التي تفاعلت مع المشاركين طوال الحدث.

وأقيم تحدي الجري، أكبر فعالية جري مجتمعية مجانية في العالم، على مسارين؛ امتد الأول بطول 5 كيلومترات، وهو مسار مخصص للعائلات والمبتدئين وهواة الجري، وينتهي عند بوليفارد الشيخ محمد بن راشد قرب دبي مول؛ أما المسار الثاني فيمتد لمسافة 10 كيلومترات، وهو مخصص للمشاركين الأكثر خبرة، وينتهي عند مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي.

وانضم أصحاب الهمم عبر مناطق انطلاق مخصصة لهم، ومرافق مجهزة، إلى جانب فريق من المتطوعين يوفر لهم ما يحتاجون إليه عند نقطتي الانطلاق والوصول، بما يعكس قيم الشمولية التي يقوم عليها «تحدي دبي للياقة» وقدرته على جمع مختلف فئات المجتمع في فعالية واحدة.

ويؤكد «تحدي دبي للجري» عاماً بعد عام حضوره كفعالية مجتمعية كبرى تعزز الصحة البدنية والعافية، وتستقطب مشاركات واسعة من سكان دبي وزوارها، مجسداً رؤية الإمارة لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية.