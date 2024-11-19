«اتحاد الطائرة» يوقع 7 اتفاقيات لدعم برامج التطوير



وقع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، اتفاقيات تعاون مع 7 اتحادات وطنية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، لتعزيز استراتيجيته الرامية لتطوير اللعبة داخل الصالات والشاطئية، ووضعها على خريطة المنافسة القارية والإقليمية.

جرى توقيع الاتفاقيات على هامش أعمال المؤتمر الدولي العالمي للكرة الطائرة الـ39 الذي استضافته البرتغال خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري. ضم وفد الاتحاد في اجتماعات المؤتمر الدولي، عبدالله الدرمكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالعزيز السلمان الأمين العام.



وقال عبدالله الدرمكي إنه تم توقيع الاتفاقيات مع اتحادات الكرة الطائرة في كل من هولندا وكوستاريكا وتايلاند وسنغافورة وجمهورية كوريا وإندونيسيا والكونغو، إضافة إلى بحث سبل التعاون المستقبلي مع اتحادات كرواتيا وفرنسا والأرجنتين وكوبا. وأوضح أن الاتفاقيات تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب والتحكيم، وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة لتطوير المنتخبات الوطنية والأندية.