شرطة دبي تنظم فعالية رياضية لفئة المتقاعدين



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة المراسم والتشريفات في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، فعالية رياضية لفئة المتقاعدين من شرطة دبي، للعنصرين الرجالي والنسائي، وذلك في إطار مشاركتها ودعمها للدورة الثامنة لـ«تحدي دبي للياقة»، الهادف لتبني مفهوم يركز على اللياقة ويدعم رؤية دبي في أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وتخصيص شهرٍ لممارسة الأنشطة الرياضية واتباع نمط حياة صحي لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى لياقتهم.



ونظمت إدارة المراسم والتشريفات فعالية المشي لفئة المتقاعدين من الرجال بالتعاون مع مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وذلك في مركز القافلة الرياضية في فيستيفال سيتي. في حين نظمت الإدارة فعالية المشي لفئة المتقاعدين من العنصر النسائي بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية في كايت بيتش بمنطقة جميرا.



وتعد هذه الفعاليات جزءاً من جهود شرطة دبي بمختلف قطاعاتها لدعم تحدي دبي للياقة 30*30.