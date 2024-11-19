أسبوع ختامي مميز لتحدي دبي للياقة

بعد ثلاثة أسابيع مميزة من أنشطة اللياقة البدنية والحماس الكبير والالتزام، وصلت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة إلى محطتها الأخيرة، لتقدم للجميع أسبوعاً ختامياً لا يُنسى.

منذ انطلاق تحدي دبي للياقة يوم 26 أكتوبر، شهدت دبي حماساً كبيراً، حيث أظهر سكان المدينة وزوارها التزامهم بتحقيق أهداف 30×30 وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. ومع انطلاق الأسبوع الرابع والأخير، يقدم التحدي مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية المجانية، والفعاليات المجتمعية، ومبادرات الصحة، ما يمثل ختاماً مثالياً لهذه المبادرة التي توزعت فعالياتها وأنشطتها على مختلف المناطق في دبي، وأسهمت في تعزيز مفهوم أسلوب الحياة الصحي بين سكان وزوار المدينة. يقدم هذا الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة العديد من الفعاليات الاستثنائية، بدءاً من تجربة الجري الفريدة في الدورة السادسة من تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، إلى عدد كبير من حصص اللياقة البدنية والأنشطة في جميع أنحاء المدينة.

ويمكن للجميع المشاركة في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي لتجربة لا تُنسى، سواء كان ذلك بهدف تحطيم رقم قياسي شخصي أو مجرد الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية. ويقام التحدي يوم الأحد المقبل، ويتضمن مسارين مختلفين: المسار الأول سيكون وسط مدينة دبي بطول 5 كم، والمسار الثاني الأكثر تحدياً عبر شارع الشيخ زايد بطول 10 كم. ويبدأ كلا المسارين بالقرب من متحف المستقبل، ويمنحان المشاركين فرصة الجري على أحد أشهر الطرق وبين أبرز معالم دبي الشهيرة. ويعد المسار الأقصر بطول 5 كم مثالياً للعائلات والمبتدئين والعدائين الهواة، حيث يأخذهم في رحلة عبر معالم دبي الرئيسية مثل برج خليفة، ودبي أوبرا، وينتهي بالقرب من سوق البحار في دبي مول على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. وبالنسبة للعدائين المحترفين، يمتد المسار بطول 10 كم عبر شارع الشيخ زايد، بدءاً من متحف المستقبل، باتجاه جسر قناة دبي المائية، وينتهي عند مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي.

يمكن للجميع التسجيل الآن مجاناً عبر الموقع الإلكتروني www.dubairun.com لاستلام رمز الاستجابة السريعة، الذي سيمكن كل مشارك من الحصول على رقمه للانضمام إلى التحدي.

تحدّي الغد للدراجات

ويقام تحدّي الغد للدراجات الهوائية السبت المقبل في جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويتضمن مسارين: المسار الأول بطول 4 كم للعائلات والأطفال حول الجامعة، أما المسار الثاني بطول 14 كم عبر المدينة الأكاديمية للدرّاجين المحترفين. وينطلق الحدث الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الساعة 6:15 صباحاً، ويعد المشاركين بيوم مليء بالمرح مع الترفيه وأكشاك الطعام والأجواء الاحتفالية.

ويشهد ميناء راشد يومي السبت والأحد المقبلين سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار برعاية «بي آند أو مارين». حيث سيستمتع الحضور بمشاهدة 11 فريقاً يتنافسون على مدار يومين في سباقات عالية السرعة، حيث تصل سرعة قوارب F50 المتطورة إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة. ويقدم سباق هذا العام أيضاً العديد من الفعاليات الممتعة، منها العروض الحية للنجوم العالميين كريغ ديفيد وتيني تيمبا في حفل مميز على هامش السباق برعاية نيكي بيتش دبي.

ويقدم لكم الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة فرصة أخيرة للمشاركة في منافسات كأس دبي للبادل، حيث يمكن للجميع تعلم كل شيء من المهارات الأساسية إلى الحركات الاحترافية إضافة إلى ذلك، تتوفر جلسات التدريب المجانية من بعض أفضل المدربين في دبي للارتقاء بمهارات المشاركين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كأس دبي للبادل.

وتستقبل قرى اللياقة البدنية المجانية الثلاث في كايت بيتش، وحديقة زعبيل، وحديقة الورقاء عشاق التحدي، تتميز قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة 30 × 30 للياقة بكونها إحدى أبرز الوجهات المفضّلة خلال تحدي دبي للياقة، بفضل أجوائها الرائعة والتجهيزات المناسبة لأفراد العائلة ومساحتها الواسعة، وتعد مكاناً مثالياً لتحقيق أهداف 30 × 30 قبل انتهاء التحدي. وتتضمن القرية مجموعة متميزة من الأنشطة، بدءاً من البادل إلى جانب الرياضات المائية والكرة الطائرة الشاطئية، وصولاً إلى اليوغا.