حتّا تستضيف المرحلة الاستعراضية لفعاليات رالي دبي الدولي 29 نوفمبر الجاري

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف منطقة حتّا المرحلة التمهيدية الاستعراضية لفعاليات رالي دبي الدولي خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ومع ختام منافسات الرالي، سيُسدل الستار على فعاليات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية (باها) تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد، حيث تستعد حتّا لاحتضان نهائيات "باها" في حدث رياضي استثنائي ينتظره بشغف عشاق رياضة السيارات والدراجات النارية حول العالم.

وتصادف نسخة هذا العام مرور 45 عاماً على انطلاق "رالي دبي الدولي" الذي يُعد بين أقدم بطولات رياضة السيارات والدراجات النارية في دولة الإمارات والمنطقة.

ومع بدء العد التنازلي للبطولة، تستعد الفرق المشاركة للوصول إلى حَتَّا، الوجهة المميزة بطبيعتها الجبلية الخلابة لينتقل من هناك هدير المحركات إلى "دبي فستيفال سيتي"، حيث تستكمل المنافسات على إطلالة مجموعة من أبرز الوجهات الحضرية في الإمارة.

ويعود رالي دبي الدولي هذا العام ليعزز مكانته بمسار جديد وتباينات جغرافية مثيرة، وهي المرة الأولى التي يبتعد فيها السباق عن الكثبان الرملية لينطلق نحو الطبيعة الجبلية الخلابة في حتّا، حيث تبدأ المرحلة التمهيدية الاستعراضية في الساعة 2:30 ظهر يوم الجمعة 29 نوفمبر، لتمنح الجمهور تجربة استثنائية فريده وممتعة وليضفي المكان بخصوصيته بُعداً جديداً على هذا الحدث المميز.

ويمثل اختيار حتّا لأول مرة كموقع للرالي ميزة نوعية، إذ اعتادت هذه الوجهة الخلابة استضافة أبرز فعاليات الرالي العالمية حتى عام 2015، ما يجعلها وجهة مألوفة ومحفزة للسائقين من جميع أنحاء العالم. وتضمن تضاريس جبال الحجر في حتّا مساراً يتميز بالتنوع والتحدي، بعيداً عن المسارات الرملية التقليدية التي اعتادها متسابقو كأس العالم للاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية. وتشكل هذه الواحة الداخلية الشهيرة موقعاً مثالياً لانطلاق المشاركين في منافسات "باها" هذا العام.

واستمراراً لنهج المنظمين في جعل الحدث أكثر سهولة للوصول من قبل عشاق الرياضة في المنطقة، ستمثل منصة دبي فستيفال سيتي المركز الرئيسي للفعاليات طوال أيامها الأربعة، حيث ستستضيف هذه المنصة حفل الافتتاح الساعة السابعة مساء 29 نوفمبر والذي سيتيح للجماهير التفاعل مع المتسابقين والتعرف على المركبات المشاركة. وسيسهم إدراج المرحلة التمهيدية التأهيلية في جعل الجولة الختامية من كأس العالم أكثر صعوبة وإثارة، حيث سيتنافس المتسابقون على ألقاب البطولة في فئات متعددة.

وتمتد المرحلة التأهيلية لمسافة 4.5 كيلومتر في حتّا، ما يوفر اختبارًا قصيرًا ومكثفًا للمتسابقين، حيث تحدد المرحلة التمهيدية موقع الانطلاق الخاص بالمرحلة الأولى من السباق والتي ستقام صباح السبت 30 نوفمبر، مع منح أفضل عشرة متسابقين فرصة اختيار موقع انطلاقهم، لتعود فعاليات السباق بعد مراسم اختيار المراكز، إلى "دبي فستيفال سيتي" لانطلاق حفل الافتتاح.

وأعرب محمد خميس المهيري، نائب رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية عن تقديره لتعاون مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية المعنية بالحدث ودورهم في استضافة حتا لفعاليات الرالي هذا العام، وقال: "اختيار حتّا لاستضافة المرحلة الاستعراضية للرالي يعزز مكانتها على خارطة السياحة الرياضية العالمية، بما تتميز به من تضاريس متنوعة وطبيعة خلابة، فضلا على امتلاكها مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرافق الخدمية والترفيهية المميزة، والمنتجعات والفنادق الراقية، ما يجعلها وجهة مثالية لمحبي رياضات التحدي والمغامرات".

وأضاف المهيري: "يعود الحدث هذا العام إلى دبي فستيفال سيتي، ومع هذا المزيج الرائع من المواقع، نتوقع أن يكون الحدث مشوقًا وجاذباً لانتباه محبي هذ الرياضة. ان تعاوننا مع حكومة دبي، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، يؤكد التزامنا بتقديم تجربة استثنائية تضمن أعلى معايير التنظيم والسلامة لجميع المشاركين والجماهير."يُذكر أن رالي دبي الدولي هو حدث رياضي بارز في رياضات السيارات والدراجات النارية على الطرق الوعرة يُعقد سنويًا في دولة الإمارات ويحتفل هذا العام بمرور 45 عامًا على انطلاقه.

وفي نسخته الثامنة، يحظى الرالي بدعم حكومة دبي ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتهم: مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، إلى جانب شريك السيارات الرسمي الفطيم تويوتا، ومؤسسة الجليلة الخيرية.