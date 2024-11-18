تعاون رياضي بين «في يو» و«U» في تحدي دبي للياقة 2024

أعلن مركز في يو شراكته مع برنامج الولاء «U من إعمار» في إطار سعيه لتعزيز الحياة الصحية والارتقاء بتحدي دبي للياقة 2024، ويقام هذا الحدث السنوي في الفترة الممتدة من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر حيث يشرف «في يو» على مجموعة من جلسات اللياقة البدنية في أبرز المواقع المعروفة في دبي، بدءاً من دبي أكواريوم، إلى منصة المشاهدة في سكاي فيوز دبي، ونقطة المشاهدة "ذا فيونغ بوينت" في ميناء خور دبي، وصولاً إلى الشواطئ الخلابة في كايت بيتش.

ويستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك اليوغا، العلاج بالصوت، والبودي كومبات، والبودي بالانس، والزومبا للكبار والأطفال، مما يتيح لكل من عشاق اللياقة البدنية والمبتدئين فرصة الانضمام إلى هذا التحدي.

تمّ إطلاق تحدّي دبي للياقة عام 2017، احتفاءً بالصحة واللياقة البدنية على مدار شهرٍ كامل، حيث يتمّ تحدي المشاركين للالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً، على مدار 30 يوماً (30×30).

ويعدّ مركز في يو مجمّعاً للياقة البدنية الواعدة والموجهة نحو المجتمع، وباعتباره جزءاً من مجموعة إعمار للضيافة، ويقدّم المكان بالتعاون مع برنامج الولاء U من إعمار مجموعةً من الجلسات حول اللياقة البدنية والصحة في مختلف أنحاء المدينة خلال تحدّي دبي للياقة.

ومع توفير هذه الجلسات لجميع الأعضاء والمبتدئين، ويقدّم المركز التخصصي مجموعة متنوعة من التمارين التي تركز على الحيوية والصحة، وتمرين زومبا لمدة 30 دقيقة مناسب لجميع الأعمار، بالإضافة لجلسات اليوغا والعلاج بالصوت التي يقدمها في يو، بإشراف مدربين محترفين.

وتم اختيار أماكن ممارسة الأنشطة لتعزيز هذه التجربة، بمواقع خلابة لمدينة دبي من منصّة المشاهدة في فندق العنوان – سكاي فيو، أو المساحات الخضراء الهادئة في ذا جرينز آند فيوز، أو الأجواء الساحرة لأكواريوم دبي في دبي مول.