تحدي دبي للجري 2025.. أكبر فعالية جري مجتمعية مجانية جاهز للانطلاقة



يومان فقط على انطلاق تحدي دبي للجري 2025 برعاية ماي دبي، والتي يُتوقَّع لها أن تكون الأفضل في تاريخ أكبر فعالية جري مجتمعية مجانية في العالم، ينطلق الحدث ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، الأحد المقبل، ليحول شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي مرة أخرى إلى مضمار جري فريد من نوعه، حيث يتيح للمشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة فرصة الجري بمحاذاة أبرز معالم دبي، مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.



وشهدت دورة العام الماضي من تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، تسجيل رقم قياسي، حيث شارك 278 ألف شخص في التحدي، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالدورة التي سبقتها، لترسخ الفعالية مكانتها كأكبر فعالية جري مجتمعية مجانية في العالم.



في دورة هذا العام، يعود الحدث بفقرات ترفيهية مميزة، بدايةً من عروض الطيران الشراعي، ودمى عملاقة مضيئة، وفرق قرع الطبول ذات الإيقاعات الحماسية التي تُحيي وتُنشط مناطق التجمع قبيل الفجر، إضافةً إلى فرقة موسيقية استعراضية مكونة من 55 عازفاً، ومحترفي المشي على العصي الطويلة وفناني السيرك المنتشرين على امتداد المسارات، ومنسقي الموسيقى من مهرجان «أنتولد دبي»، والمذيع الشهير كريس فيد، والمذيعة كاتي أوفري، إلى جانب الاستمتاع برذاذ الماء المنعش وفقاعات الصابون عند خطوط النهاية، إلى جانب مجموعة من «التمائم» المرحة المرافقة للمشاركين طوال الفعالية لإبهاجهم وتشجيعهم.



ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مميزين للجري؛ المسار الأول بطول 5 كيلومترات، وهو مسار ٌمثالي للعائلات والمبتدئين وهواة الجري، وينتهي عند بوليفارد الشيخ محمد بن راشد قرب دبي مول؛ أما المسار الثاني فيمتد لمسافة 10 كيلومترات، وهو مخصص للمشاركين الأكثر خبرة، وينتهي عند مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي.



ويمنح كلا المسارين المشاركين إطلالات فريدة على دبي ومعالمها المعمارية المميزة، ليعيشوا تجربة جري استثنائية. كما يمكن لأصحاب الهمم الانضمام إلى الحدث عبر مناطق انطلاق مخصصة لهم، ومرافق مجهزة، إلى جانب فريق من المتطوعين يوفر لهم ما يحتاجون إليه عند نقطتي الانطلاق والوصول، بما يعكس قيم الشمولية التي يقوم عليها «تحدي دبي للياقة» وقدرته على جمع مختلف فئات المجتمع في فعالية واحدة.



ويمكن للمشاركين المسجلين استلام القمصان وأرقام السباق في قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل حتى 22 نوفمبر، حيث تتاح لهم أيضاً فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من الأنشطة والاستمتاع بالأجواء المميزة في الموقع.



تُنظَّم فعالية تحدي دبي للجري 2025 من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، برعاية ماي دبي، وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين: صن آند ساند سبورتس، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بنك دبي التجاري، دي بي ورلد، طلبات، عيادة ذا ألتيميت هيومن الصحية، ووب، وإعمار؛ إلى جانب الشركاء الرسميين: طيران الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.