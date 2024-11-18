سلطان راشد يحرز برونزية «بريكس للرياضات الإلكترونية» بروسيا

أحرز سلطان راشد لاعب منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية الميدالية البرونزية في بطولة «بريكس ــ 2024» للرياضات الإلكترونية، التي أقيمت على ملعب «VK Play Arena» في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة 9 منتخبات هي: الإمارات، روسيا، مصر، البرازيل، الصين، جنوب أفريقيا، إيران، إثيوبيا، الهند.

وفاز سلطان راشد على منافسه «شويهام» لاعب المنتخب الهندي في مباراة تحديد المركز الثالث بعدما قدم أداءً رائعاً في جميع مراحل المنافسة، حيث تأهل بجدارة من دور المجموعات وتصدر مجموعته، وفاز في ربع النهائي على لاعب المنتخب البرازيلي «دوموريلا»، قبل أن يخسر نصف النهائي بفارق بسيط 4-3 أمام اللاعب يوشيكيلر لاعب المنتخب الهندي.

وشارك منتخب الإمارات الوطني للرياضات الإلكترونية في منافسات لعبة القبضة الحديدية «Takken8»، ومثله الثنائي سلطان راشد وأحمد البلوشي الذي ودع البطولة من دور المجموعات رغم المستويات الجيدة التي قدمها.

وأكد سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن الأهداف من المشاركة في البطولة تحققت من خلال حصول سلطان راشد على الميدالية البرونزية، ما يعكس النجاحات التي تحققها الدولة في الرياضات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاركات تشكل فرصة مهمة للاعبين لاكتساب المزيد من الخبرة من خلال الاحتكاك بأفضل اللاعبين في العالم، إضافة إلى بناء سمعة جيدة للمنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.

وأعرب سلطان راشد عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية في هذه البطولة التي ضمت منتخبات قوية وتمتلك خبرة واسعة في الرياضات الإلكترونية، مؤكداً أنها تشكل دافعاً له لبذل المزيد من الجهود لتطوير قدراته.