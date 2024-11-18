زايد بن محمد بن زايد يتوِّج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2024

توَّج سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في ختام منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا على مدى 11 يوماً بمشاركة أكثر من 9,000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم.

وتوجّه سموّه بالتهنئة إلى الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، مؤكداً دورها في الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتكريس تفوّق أبطالها على المستوى العالمي.

وأشار سموّه إلى أن الجائزة تعزّز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، ووجهة رائدة لجذب المواهب المتميّزة والكفاءات العالمية، متمنياً سموّه للفائزين مزيداً من التألق والتميز في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.

وبهذه المناسبة، توجّه سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشدداً على أنّ دعم ورعاية القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو يسهم في ترسيخ ثقافة رياضة الجوجيتسو أسلوب حياة، يزرع في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل قيم المثابرة وقوة الإرادة والعزيمة والتحلي بالصبر في مواجهة التحديات.

وتوجه الهاشمي بالشكر إلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان على حضوره وتشريفه لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والمشاركة في تتويج الفائزين وقال إنّ حضور سموّه يعكس دعم قيادتنا الرشيدة المستمر للرياضة والرياضيين، ويجسّد رؤيتها الثاقبة في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ويؤكد دورها المحوري في دعم مسيرة الرياضيين من مختلف دول العالم.

شهد حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الذي نظَّمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تكريم الفائزين ضمن 22 فئة شملت أفضل الأبطال في رياضة الجوجيتسو، إضافة إلى تقدير جهود أفضل المؤسَّسات والأكاديميات المحلية والدولية، فضلاً عن تكريم الشركاء الذين كان لهم دور بارز في دعم مسيرة الاتحاد والمساهمة في تحقيق رؤيته بنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.