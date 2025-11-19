نهيان بن زايد: جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة نموذج عربي مميز يحتفي بالمبدعات



أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة أصبحت نموذجاً عربياً متقدماً يحتفي بالمبدعات وصاحبات الإنجازات، ويحفز الرياضيات على الوصول إلى منصات التتويج، بما يعزز التطور المستمر للرياضة النسائية عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن هذا النهج يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في تمكين المرأة وتوفير البيئة التي تضمن استدامة نجاحاتها.



وقال سموه، إن الإنجازات البارزة التي حققتها جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة جاءت ثمرة الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي شكلت الأساس في تطوير الرياضة النسائية على المستويين المحلي والعربي.



وأثنى سموه على الدعم الكبير الذي تقدمه الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات والذي أسهم في تعزيز مكانة الجائزة عربياً ورفع مستوى حضورها وتأثيرها، لتصبح واجهة مشرفة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية. وهنأ سموه الفائزات في جميع فئات النسخة التاسعة من الجائزة، مؤكداً أن تكريمهن مستحق لما قدمنه من جهود وإنجازات بارزة رفعت من شأن الرياضة العربية، متمنياً لهن المزيد من التألق والطموح وتحقيق إنجازات جديدة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.



جاء ذلك على هامش تتويج سموه للفائزات بجوائز النسخة التاسعة من «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2025»، في الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي أمس.

وتوجت بجائزة شخصية العام الرياضية لعام 2025 الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، والحاصلة على جائزة «بطلة المرأة العالمية» في الدبلوماسية الدولية، وصاحبة الإسهامات الكبيرة في مجال الرياضة النسائية العربية، وفازت المصرية فريدة محمد أحمد خليل، أصغر بطلة عربية وعالمية عن فئة أفضل رياضية عربية ونالت الإماراتية سلمى هيثم راشد المري، بطلة الرماية جائزة أفضل رياضية إماراتية.



وفازت الإماراتية ذكره أحمد الكعبي، بطلة ألعاب القوى البارالمبية، بجائزة أفضل رياضية بارالمبية، أما جائزة أفضل فريق نسائي، فذهبت إلى فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الإماراتي، بطل سباق التتابع فيما فازت الإماراتية مريم حسن المرزوقي بجائزة أفضل أم رياضية والسعودية مها يوسف الخليفة بجائزة أفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي.

وحصدت الإماراتية منى فيصل الشرع، بطلة الإمارات في القوس والسهم ولاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة جائزة أفضل رياضية وفازت التونسية نهال رضا محمد، مدربة الجودو المتميزة، بجائزة أفضل مدربة.